Jujuy tendrá puntos de encuentro para vivir la final del Mundial en pantalla gigante

El Gobierno de Jujuy dispondrá de espacios de transmisión para acompañar a la Selección Argentina en la final del Mundial. Las pantallas gigantes estarán ubicadas en Ciudad Cultural, Plaza Belgrano y el Parque Urbano de Alto Comedero.

Jujuy tendrá tres puntos de encuentro para vivir la final del Mundial en pantalla gigante

El Gobierno de Jujuy convoca a toda la comunidad a compartir la gran final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a España, con puntos de encuentro que permitirán disfrutar del partido en pantalla gigante.



