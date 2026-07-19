Jujuy tendrá puntos de encuentro para vivir la final del Mundial en pantalla gigante

El Gobierno de Jujuy dispondrá de espacios de transmisión para acompañar a la Selección Argentina en la final del Mundial. Las pantallas gigantes estarán ubicadas en Ciudad Cultural, Plaza Belgrano y el Parque Urbano de Alto Comedero.
El Gobierno de Jujuy convoca a toda la comunidad a compartir la gran final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a España, con puntos de encuentro que permitirán disfrutar del partido en pantalla gigante.
- Ciudad Cultural, donde funciona el "Punto Mundial: Jujuy Alienta"
- - Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy -
- Parque Deportivo Urbano de Alto Comedero
- De esta manera, Jujuy se suma a la celebración mundialista generando espacios de encuentro para que la comunidad pueda compartir la pasión por el fútbol y alentar a la Selección Argentina en una nueva final.