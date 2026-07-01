Jujuy conmemoró el Día del Historiador con un acto en Casa de Gobierno

El acto oficial incluyó homenajes, reconocimientos y una convocatoria a revalorizar la historia como herramienta para comprender el presente y construir ciudadanía.

01 DE JULIO DE 2026

En el marco del Día del Historiador y de la Historiadora, el Gobierno de Jujuy acompañó el acto oficial organizado por el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy "Prof. Manuel Omar Armas", realizado en Casa de Gobierno, donde se destacó el aporte de quienes investigan, enseñan y preservan la memoria histórica de la provincia.

La ceremonia comenzó con el izamiento de las banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, las actividades continuaron en el Salón de la Bandera con la colocación de una ofrenda floral en homenaje a historiadores, investigadores y docentes que contribuyeron a resguardar el patrimonio histórico y la memoria colectiva.

Durante el acto también se desarrolló un reconocimiento a la reciente imposición del nombre del profesor Manuel Omar Armas a una calle de San Salvador de Jujuy, como homenaje a su trayectoria y legado en el estudio de la historia provincial. Asimismo, el Colegio distinguió como Miembro Honorífico a la profesora Angélica "Tita" Ruiz, en reconocimiento a su destacada labor académica, docente e institucional.

Historia, desafíos y trabajo en red

La presidenta del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, Anahí Gareca, recordó que la conmemoración fue instituida por la Ley Nacional 25.566 y rememora la decisión adoptada en 1812 de encomendar a Gregorio Funes el registro de los acontecimientos de la Revolución de Mayo.

"Desde entonces seguimos investigando, registrando y trasladando ese conocimiento a las aulas. Esa es nuestra tarea: investigar, someter el conocimiento a la crítica y traerlo a nuestros días", expresó.

Gareca destacó además el trabajo articulado que la institución desarrolla junto a organismos vinculados a la investigación y la preservación del patrimonio histórico, mediante conferencias, jornadas, capacitaciones y proyectos de investigación conjuntos.

Respecto de los desafíos actuales de la profesión, sostuvo que la incorporación de las nuevas tecnologías representa una oportunidad para fortalecer la enseñanza de la historia. "Tenemos que conjugar historia y tecnología, incorporando nuevas estrategias didácticas que permitan hacer más accesible la historia para todos", afirmó.

Finalmente, subrayó la importancia del Colegio de Profesores de Historia, institución fundada en 1980, por su aporte académico e institucional al desarrollo de la disciplina y a la construcción de la identidad jujeña. "Jujuy tiene una historia muy rica para conocer. Esa historia forma parte de nuestra identidad y por eso es fundamental sostener estos espacios", concluyó.



