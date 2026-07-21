Municipio y CONICET firmaron un convenio para investigar la toxoplasmosis a través de las campañas de Zoonosis

21 julio, 2026La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) firmaron un convenio de cooperación que permitirá desarrollar una investigación sobre toxoplasmosis felina, aprovechando el trabajo territorial que realiza la Dirección de Zoonosis mediante las campañas de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas.

Durante la firma del convenio, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de este vínculo institucional con el organismo científico, “destacar esta voluntad del CONICET, es el primer convenio que estamos firmando con ellos, y relacionar al municipio con CONICET, con las universidades, nos permite acercarnos al conocimiento y a la excelencia en temas tan importantes a la vida urbana como es la salud pública, la toxoplasmosis, en este caso”.

Asimismo, remarcó el valor estratégico de la ciencia y la investigación para abordar problemáticas sociales, “seguramente otros convenios vendrán, pero fundamentalmente destacar la importancia que tiene CONICET a nivel país, cuando hay algunos que cuestionan justamente estas instituciones que han dejado científicos y gente muy comprometida con la salud pública, con la vida urbana. Nos parece reivindicar justamente el valor que tiene la ciencia, la técnica, para poder superar problemas que tiene la sociedad”.

Por su parte, la directora del Instituto de Ecorregiones Andinas y vicedirectora del Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy del CONICET, Liliana Lupo, explicó que esta iniciativa forma parte de una línea de investigación con impacto directo en la comunidad, “esta sería una de las tantas líneas de investigación que implican aplicaciones, en el sentido de que nuestros laboratorios vinculados a la universidad y al CONICET están siempre dedicados al aporte al conocimiento. En este caso, esta enfermedad, la toxoplasmosis, es importante en la región”.

Además, destacó la relevancia académica y social del trabajo conjunto, “los datos se van a poder manejar a través de una tesis doctoral, probablemente más de una, y dentro de la línea de salud pública, y en este caso de Zoonosis, vamos a seguir trabajando. Nuestro interés particular es que el conocimiento salga de los laboratorios y se transfiera directamente a los organismos que hacen la aplicación”.

En tanto, la directora de Zoonosis del municipio, Jimena Sáez, resaltó que la articulación permitirá mejorar las herramientas de prevención y diagnóstico de la enfermedad, “es muy importante esta articulación con el CONICET, ya que ellos nos van a brindar las herramientas para poder diagnosticar y prevenir esta enfermedad parasitaria tan importante. Así que, teniendo en cuenta la sobrepoblación que tenemos en Alto Comedero, se va a hacer la investigación allí con los felinos y, a través de consentimientos, se van a generar extracciones de sangre o toma de materia fecal para poder diagnosticarlos y así poder saber cuántos animales están infectados”.

La investigación estará a cargo del becario doctoral del CONICET, biólogo Flores Lacsi Esteban Joaquín, quien explicó los alcances del estudio, “este convenio busca conocer los indicadores epidemiológicos asociados a la toxoplasmosis, que es una enfermedad parasitaria transmitida principalmente por los gatos. Entonces, lo que queremos averiguar es la prevalencia de la enfermedad en San Salvador de Jujuy y cuáles son los factores asociados a los gatos y su ambiente en los cuales están viviendo y por los cuales puede ser que se contagiaron”.

Asimismo, valoró el aporte de la Dirección de Zoonosis para el desarrollo del trabajo científico, “es una articulación entre ambas instituciones, en la que el aporte de la Dirección de Zoonosis va a ser muy grande, debido a que tiene un despliegue muy amplio en toda la ciudad de San Salvador de Jujuy. Nos vamos a acoplar a ellos cada vez que tengan campañas; de esa manera, voy a poder centralizar todos los datos que van a ser muestreados para mi investigación”.

La investigación se desarrollará inicialmente en el sector de Alto Comedero, donde se registra una importante población felina. A través del consentimiento de los propietarios, se realizarán extracciones de sangre y toma de muestras de materia fecal para determinar la presencia del parásito y generar información epidemiológica que contribuya al diseño de futuras estrategias de prevención y control de la toxoplasmosis en la ciudad.

El acuerdo representa un paso significativo en la articulación entre el municipio y el sistema científico nacional, con el objetivo de fortalecer las políticas de salud pública a partir de la generación de conocimiento aplicado. La investigación se llevará adelante durante las campañas que desarrolla Zoonosis, donde investigadores del CONICET realizarán el muestreo de mascotas para conocer la prevalencia de esta enfermedad parasitaria en la ciudad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bzrl3FzeKpM