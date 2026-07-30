Presentaron el programa de formación para el Corredor Bioceánico de Capricornio

La iniciativa, impulsada de manera articulada entre distintos organismos provinciales, busca fortalecer las capacidades comunicativas e interculturales de quienes desempeñan funciones estratégicas en el Corredor Bioceánico.

30 DE JULIO DE 2026

El Complejo Ministerial fue el escenario de la presentación oficial del Programa de Formación en Portugués Funcional, Comunicativo e Intercultural para el Corredor Bioceánico de Capricornio.

La actividad estuvo presidida por la ministra de Educación, Daniela Teseira, el presidente del Consejo de Promoción y Desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio, Mario Fiad, y el secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco.

Del encuentro también participaron referentes de organismos estratégicos como ARCA y la Policía de Seguridad Vial y Turística.

Trabajo articulado

En cuanto al programa, Teseira destacó el trabajo articulado de todos los sectores involucrados. “A esta formación, y pensando en una de las prioridades políticas que tiene el Ministerio de Educación, vamos a incorporar también Lengua de Señas Argentina (LSA), decisión que responde a una política educativa que pone en el centro de la educación inclusiva la perspectiva de la discapacidad”.

También reflexionó sobre el significado de la accesibilidad, ya que no solo se trata de eliminar barreras arquitectónicas, sino también comunicacionales, sociales y culturales para que todas las personas puedan ser entendidas, orientadas y acompañadas con respeto y autonomía.

Para cerrar, Teseira remarcó que el objetivo va mucho más allá de aprender un nuevo idioma. “No estamos formando solamente para hablar otra lengua, estamos formando para comprender al otro, resolver situaciones que son reales y prestar a la vez un mejor servicio en cada uno de nuestros territorios”, concluyó.



