Purmamarca será sede del 14° Encuentro de Tejedores de la Quebrada

Del 23 al 26 de julio, Purmamarca reunirá a tejedoras y tejedores de la Quebrada y la Puna con demostraciones en vivo, talleres, concursos y venta de piezas.

Purmamarca volverá a convertirse en el punto de encuentro de las comunidades tejedoras de la Quebrada y la Puna con el 14° Encuentro de Tejedores, del 23 al 26 de julio. La propuesta invita a vecinos, turistas y amantes de las artesanías a conocer las técnicas del tejido andino y acompañar a quienes mantienen vivo este patrimonio.

Durante cuatro jornadas habrá exposición y venta de artesanías textiles, además de actividades abiertas al público que permitirán apreciar el trabajo artesanal y el intercambio de conocimientos entre tejedoras y tejedores de distintas comunidades.

Cuatro días para celebrar el arte del tejido

Las actividades centrales se desarrollarán del 23 al 26 de julio en Purmamarca. Cada jornada, desde las 15:00 horas, se realizarán demostraciones en vivo de los procesos de hilado, mismiado, trenzado y tejido, permitiendo a los visitantes conocer cada etapa de elaboración de las prendas.

El 25 de julio, desde las 11:00 horas, tendrá lugar un taller participativo de elaboración de "lloque" en la plaza local, acompañado por una exposición y venta de plantas. Ese mismo día, a las 15:00 horas, se desarrollará el tradicional Concurso de Hilado "Bailando la Puscka", junto con el Concurso de Tejidos de Prendas Únicas, donde las y los participantes pondrán en valor su creatividad, técnica y destreza.

El encuentro de tejedoras finalizará el 26 de julio con el acto de cierre, la entrega de certificados y un balance de la edición.

En esta edición participarán tejedoras y tejedores de Volcán, Purmamarca, Charcomal, El Moreno, Susques, Rinconadillas, Barrancas, Sauzalito, Tres Cruces, Huancar, Puesto Sey, Lagunillas del Farallón, Coranzulí, Ciénaga de Paicone, Caspalá, Abra Pampa y Santa Ana, además de alumnas de Talleres Libres de Arte y Artesanías y representantes de otras comunidades.

Un Encuentro de Tejedores que fortalece la identidad cultural

El 14° Encuentro de Tejedores en Purmamarca constituye una oportunidad para reconocer el valor del trabajo artesanal, promover la transmisión de conocimientos entre generaciones y acercar al público a una de las expresiones culturales más representativas de la región.

La invitación está abierta a residentes y visitantes que deseen recorrer la exposición, adquirir piezas elaboradas por artesanas y artesanos locales y participar de una celebración que pone en primer plano la riqueza del patrimonio textil de Jujuy. Para conocer más propuestas del receso, se puede consultar toda la agenda de Cultura y Turismo de Jujuy.