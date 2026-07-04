SAN PEDRO DE JUJUY AVANZAN CON IMPORTANTES OBRAS PÚBLICAS

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del Intendente Julio Bravo avanza con importantes obras públicas. En el Parque Lineal III se realizan los últimos metros de cordón cuneta, lo mismo que en el sector de los barrios Presidente Perón y Néstor Kirchner. A cargo de los equipos de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, como así también diversas cooperativas de trabajo, se encuentra en pleno desarrollo la construcción de cordón cuneta.

“Venimos trabajando con distintas cooperativas, en este sector estamos terminando el cordón cuneta del lado de la ruta como así también de la parte de Néstor Kirchner, Presidente Perón”, contó Gustavo Jure. El Ingeniero de la comuna sampedreña destacó que “con Apoc estamos dentro de Presidente Perón con dos manzanas que se suman a las que ya hicimos junto a dos obras más, son acciones que el Intendente Bravo se había comprometido a realizar”. Sucede que el cordón cuneta parece una obra simple, no obstante permite una mejor transitabilidad, sobre todo cuando llueve mucho, porque le permite al agua tener un recorrido sin estropear las calles. En la parte del ingreso a barrio Kirchner “ya finalizamos con éxito la construcción de más de 500 metros de cordón cuneta, una obra ejecutada por la Cooperativa OLP que representa un importante avance para el desarrollo y la transformación del sector este de la ciudad”, agregó Jure.

Además en Presidente Perón se realizan tareas de nivelación y acompañamiento a distintas instituciones y centros vecinales de la ciudad “seguimos con varios frentes de obras, hay una decisión política importante que tomó el Doctor Bravo y está cumpliendo pese a la complicada situación económica que vive el país”, manifestó el titular del área Obras Públicas.

Estos trabajos en el sector del Parque Lineal III, se les debe agregar las obras complementarias, ya que se van a colocar mesadas, bancos, juegos infantiles y gimnasio urbano “será un punto de encuentro entre nuestros vecinos”, opinó. De este modo “comenzamos a planificar obras en las zonas rurales como ser San Juan de Dios, Arroyo Colorado y El Acheral”, finalizó Gustavo Jure.



