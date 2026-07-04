PRESENTACIÓN DE LA LISTA CELESTE Y BLANCA DE ATSA JUJUY

Desde la sede de Balcarce 275, la candidata a Secretaria General, Patricia Serrano, presentó de manera oficial las propuestas del espacio con vistas a las elecciones gremiales del próximo 14 de julio

Con una lista integrada por trabajadores de capital e interior, el espacio apunta a ejes centrales como la recomposición salarial, la creación de proveedurías a bajo costo para afiliados, becas estudiantiles y la concreción del camping en el Dique Las Maderas