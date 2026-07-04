4 julio, 2026 El Multiespacio El Alto volvió a convertirse en el punto de encuentro de cientos de familias durante la realización del segundo Fan Fest organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, una propuesta pensada para vivir en comunidad toda la pasión por la Selección Argentina.

En esta oportunidad, vecinos de Alto Comedero y de distintos sectores aledaños disfrutaron en una pantalla gigante de la transmisión del partido entre Argentina y Cabo Verde, en un clima de entusiasmo, emoción y acompañamiento al equipo nacional. La jornada también incluyó sorteos, sorpresas y diversas actividades recreativas para toda la familia.

El director de Deportes de Alto Comedero, Benicio Ruiz, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro y agradeció el respaldo del intendente Raúl “Chuli” Jorge para hacer posible la iniciativa.



“Un agradecimiento inmenso, de parte de toda la familia de Alto Comedero, al intendente Raúl Jorge. Este es el segundo Fan Fest para que toda la familia de este populoso sector barrial de nuestra ciudad pueda venir a alentar con toda la pasión, la emoción y el entusiasmo a nuestra Selección”, expresó.



Asimismo, resaltó el valor del Multiespacio El Alto como un espacio de integración y encuentro para los vecinos.

“Este es un lindo espacio, un lindo lugar de encuentro. Aquí toda la estructura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy está al servicio de lo que realmente quiere y necesita la gente, y más en un momento como este que nos brinda la Selección Argentina. Creo que este Mundial representa muchísimo y queremos que toda la familia, no solamente de Alto Comedero sino también de los sectores aledaños, pueda acercarse y disfrutar”, afirmó.



La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Políticas Públicas de Alto Comedero, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de Alto Comedero y el trabajo conjunto de distintas áreas municipales, que hicieron posible una nueva jornada de encuentro, recreación y acompañamiento a la Selección Argentina.