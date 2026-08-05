CIERRE DE PRESENTACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE JUJUY





La Junta Electoral del Tribunal de Evaluación informa que, en el marco de la Primera Elección de Representantes de Jueces Inferiores, Fiscales del Ministerio Público de la Acusación y Defensores del Ministerio Público de la Defensa ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Jujuy, el día 30 de julio de 2026 concluyó el plazo previsto para la presentación de listas de candidatos.





Finalizado el período de recepción de postulaciones y verificado el correo electrónico oficial habilitado para tal fin, se dejó constancia de que no se registraron otras presentaciones dentro del plazo establecido.

Para acceder al Acta de la Junta Electoral pueden ingresar a los sitios web oficiales y a: www.mpdjujuy.gob.ar