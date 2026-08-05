Reinauguraron El Faro del Saber en Punta Diamante: Carlos Sadir encabezó la reapertura del centro de alfabetización digital en Jujuy

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, este lunes quedó oficialmente reinaugurado «El Faro del Saber», ubicado en el barrio Punta Diamante de San Salvador de Jujuy. El centro fue completamente reequipado con nuevas tecnologías para potenciar la alfabetización digital, la formación en oficios y el acceso de la comunidad a herramientas de innovación.

Autoridades provinciales el gobernador Carlos Sadir , Isolda Calsina y el intendente Raúl Jorge

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas vinculadas a la educación y la inclusión tecnológica.

«Seguiremos trabajando para apoyar la educación y la alfabetización digital», expresó Sadir.

También participaron la ministra de Educación, Isolda Calsina, quien reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento del sistema educativo; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge, la diputada Alejandra Mollón, la Dra. Melisa Silva y la arquitecta Adriana Díaz.

En ese marco, el intendente Jorge señaló que el reequipamiento permitirá acercar las nuevas tecnologías a un mayor número de vecinos, trabajadores y estudiantes, mientras que Adriana Díaz remarcó que la renovación tecnológica facilitará una mejor interacción con la comunidad y fortalecerá la capacitación en distintos talleres de oficio.

La renovación del espacio fue posible gracias al equipamiento aportado por el Ministerio Estratégico de Planificación y Modernización.

Durante la recorrida, las autoridades visitaron las distintas áreas del centro, donde se incorporaron:

Aulas informáticas equipadas para cursos de Programación, Diseño de Videojuegos, Robótica y desarrollo de habilidades digitales. Espacios de Punto Digital con pantallas y equipamiento multimedia. Talleres de oficios con impresoras, sublimadoras, máquinas de coser e impresoras 3D destinadas a la capacitación y producción. Las autoridades dialogaron con vecinos y recorrieron los distintos sectores donde se desarrollarán las actividades educativas y de formación.

Con esta reapertura, El Faro del Saber busca consolidarse como un espacio de referencia para la innovación, la capacitación laboral y la inclusión digital en San Salvador de Jujuy, ofreciendo nuevas oportunidades de formación para jóvenes y adultos.



