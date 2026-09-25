Artistas jujeños restauran el Cristo Redentor de Valle Grande

La intervención impulsada por la Coordinación de Derechos Culturales y estuvo a cargo de artistas que realizaron tareas de recuperación del Cristo Redentor.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La figura del Cristo Redentor de Valle Grande fue restaurada en una intervención impulsada por la Coordinación de Derechos Culturales. Los trabajos estuvieron a cargo de los artistas Ezequiel Ramírez, María Luisa Sosa y Milagros Pérez, quienes realizaron tareas de recuperación y mantenimiento de la escultura.

Restauración del Cristo Redentor

El Cristo Redentor es uno de los símbolos representativos de Valle Grande y forma parte del paisaje y del patrimonio histórico local. La intervención permitió mejorar el estado general de la escultura y contribuir a su conservación.

Los trabajos fueron realizados por los artistas Ezequiel Ramírez, María Luisa Sosa y Milagros Pérez, quienes estuvieron a cargo de las tareas de restauración y mantenimiento del monumento.

La recuperación del Cristo Redentor se inscribe en las acciones impulsadas por la Coordinación de Derechos Culturales para acompañar la conservación de bienes considerados significativos para las comunidades jujeñas.

Desde el área provincial señalaron que este tipo de intervenciones contribuye al cuidado de espacios vinculados con la historia y la identidad de las localidades.





