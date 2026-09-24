"Cultura en siete días" llega con música, teatro y encuentros esta semana

Hasta el 30 de septiembre, "Cultura en siete días" propone actividades libres y gratuitas en todo el territorio provincial.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Agenda Cultural de esta semana reúne propuestas para distintos públicos y en diferentes puntos de Jujuy. Hasta el miércoles 30 de septiembre habrá espectáculos musicales, funciones teatrales, muestras de artes visuales, encuentros culturales, celebraciones tradicionales y actividades vinculadas a la Fiesta de los Estudiantes. "Cultura en siete días" también incluye propuestas con entrada libre y gratuita.

"Cultura en siete días" viene cargada de propuestas

El viernes 25, Yuto abrirá la jornada con el encuentro y exposición de carpinteros de sus fiestas patronales, desde las 9:00 en la Plaza Central. Por la noche, la Parroquia San Miguel Arcángel recibirá al “Cuarteto de Clarinetes”, a las 21:00, con entrada libre y gratuita.

En San Salvador, la literatura tendrá su espacio a las 9:30 con el “Desayuno Creativo”, dedicado a las mujeres del Nobel de Literatura Han Kang, en la Secretaría de Cultura y Turismo.

La programación continuará con propuestas de música y teatro: “Bicuchi, Suite de las emociones”, a las 19:00 en Teatro El Pasillo; “Mari Hazzel: Unplugged”, a las 20:30 en el Centro Cultural Héctor Tizón; y la Elección de Representante Nacional de los Estudiantes, con show de Tan Biónica, a las 21:00 en el Estadio 23 de Agosto.

La noche también tendrá la Fiesta de Primavera 2000, con cena show y boliche bailable en Arde Roma; la Gran Peña El Encuentro, con Juan Simón, Fede Arteaga y otros artistas; y el stand up “Pataton”, a las 22:30 en Teatro El Pasillo.

Sábado y domingo: encuentros, conciertos y teatro El sábado 26, la programación se extenderá por Maimará, Yuto, San Antonio, San Salvador de Jujuy y Palpalá.

En Maimará, desde las 16:00, habrá una tarde de merienda y música en la Plaza Central, con cumbias folk argenmex de Vanesa Alanis y la participación de la orquesta infantil de Maimará. En Yuto, desde las 17:00, se realizará el 28.º Encuentro Regional de Danzas Folklóricas.

San Antonio será sede, desde las 10:00, del 8.º Encuentro de Bibliotecas Populares y Públicas de la Provincia, mientras que en San Salvador de Jujuy culminará la Fiesta de los Estudiantes con la entrega de premios, a las 19:00, en Ciudad Cultural.

Por la noche, Teatro El Pasillo recibirá “Se Sueña en Primavera”, con Florencia Bobadilla Oliva, Georgina Hassan, Nadia Szachniuk y Pablo Fraguela. A las 21:30, el Teatro Mitre presentará “El Cuarto de Verónica”, con Silvia Kutika, Fabio Aste y elenco. En Palpalá, Willy Campero y El Límite ofrecerán un show en vivo a las 23:00 en Pentágono Bar.

El domingo 27, La Esperanza celebrará su fiesta patronal en honor a Nuestro Señor de la Buena Esperanza, con misa, procesión y desfile cívico, militar y gaucho desde las 9:00.

En San Salvador de Jujuy, la danza llegará al Centro Cultural Martín Fierro con la cuarta edición de North Championship 2026, desde las 14:00. La jornada concluirá con el stand up de Lucas Upstein, a las 21:00, en Teatro El Pasillo.

Lunes, martes y miércoles: homenajes, festivales y teatro La última parte de la semana también tendrá propuestas en distintas localidades.

El lunes 28, Libertador General San Martín será escenario del homenaje “Maestros y Discípulos”, dedicado a Francisco Romano, a las 20:00 y con actividad libre y gratuita. En Yuto, la jornada continuará con una serenata en honor a San Miguel Arcángel, desde las 21:00, con Ternura, Iván Ruiz, Changuito Yuteño y otros artistas. El ingreso será mediante la entrega de un alimento no perecedero.

El martes 29, San Salvador de Jujuy sumará la apertura de “Arte que abraza e inspira”, a las 18:00, con entrada libre y gratuita. En Yuto, a las 22:00, se realizará el 3.º Festival del Pueblo de Yuto, en honor a San Miguel Arcángel, con la participación de Ternura, Iván Ruiz, El Changuito Yuteño y otros artistas. La entrada será un alimento no perecedero.

El miércoles 30, la programación concluirá en San Salvador de Jujuy con “La Cena de los Tontos”, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. La función será a las 21:00 en el Centro Cultural Martín Fierro.