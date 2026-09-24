Sadir acompañó las fiestas patronales de La Mendieta y El Piquete

El gobernador participó de las celebraciones de la santa patrona de ambas localidades, la Virgen de la Merced. Destacó el crecimiento de la provincia y la continuidad de la obra pública con fondos propios.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Mendieta y El Piquete compartieron una jornada festiva en honor a su santa patrona, la Virgen de la Merced. En ese marco, el gobernador Carlos Sadir participó de las celebraciones y acompañó a las comunidades junto a autoridades locales y provinciales.

En La Mendieta, las actividades se desarrollaron en el marco del 122° aniversario de la localidad y de la celebración de su santa patrona. Sadir participó junto al intendente Ricardo Farfán y acompañó a la comunidad en una fecha que también permitió reconocer el legado de quienes forjaron el crecimiento de la localidad con esfuerzo, trabajo y esperanza.

Durante el acto, el gobernador agradeció al pueblo de La Mendieta por la recepción y el cariño permanente, y destacó la presencia de uno de los administradores del Ingenio Río Grande, a quien reconoció por su dedicación, trabajo y acompañamiento a la comunidad.

Jujuy avanza con la obra pública “En Jujuy hay futuro, por su crecimiento en estos tiempos”, remarcó Sadir. En relación con las obras de infraestructura, destacó los trabajos realizados y en ejecución en los accesos a La Mendieta. Mencionó la Ruta Provincial 56, cuya repavimentación fue recientemente reinaugurada, y la Ruta Nacional 34, donde continúan los trabajos, ambos con fondos propios.

Asimismo, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública y remarcó la importancia de estas inversiones para el crecimiento de las comunidades. “En Jujuy seguimos con las obras públicas, proseguimos con los arreglos de las escuelas y vamos a continuar con más desarrollo”, afirmó.

“No vamos a parar, vamos a seguir trabajando para el pueblo y su crecimiento”, sostuvo.

En ese marco, puso en valor la responsabilidad en la administración de los recursos públicos y reafirmó que su gestión continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por su parte, el intendente Ricardo Farfán agradeció la presencia del gobernador y la calificó como “un honor para el pueblo”. También destacó la participación de los vecinos en las actividades organizadas por la fiesta patronal.

Luego, Sadir se trasladó a El Piquete, donde participó de las celebraciones patronales en honor a la Virgen de la Merced y acompañó a la comunidad en las actividades previstas.

Participaron de las actividades la ministra de Educación, Daniela Teseira; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el vicepresidente primero de la Legislatura de la Provincia, Mario Fiad; el intendente de San Pedro, Julio Bravo; diputados provinciales, concejales locales y vecinos.