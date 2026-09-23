Casa Baca abre sus puertas a “Territorios Sensibles”: una muestra colectiva que celebra la creación y la transformación

23 septiembre, 2026

El Centro Cultural Mirentxu – Casa Baca se prepara para inaugurar la exposición de artes visuales colectiva “Territorios Sensibles”, una propuesta estética que congrega el talento y las sensibilidades de tres destacados artistas: Carolina Ortiz, Laura Sequeiros y Roberto Seijo. La cita tendrá lugar el próximo jueves 24 de septiembre a las 20:00 horas en la sede ubicada en Arturo Illía 64, Barrio Los Perales, con entrada libre y gratuita.

La exhibición invita a los asistentes a detenerse y habitar escenarios configurados por el tiempo, el movimiento y el espacio. A través de lenguajes visuales diversos, la muestra explora los matices de la vida misma, conectando el arte con las realidades y emociones más profundas del ser humano.

Tres miradas, un mismo espacio

Carolina Ortiz (“Dar a luz”): Explora los procesos de la espera y la transformación, abordando aquellos tiempos que maduran paulatinamente antes de nacer.

Explora los procesos de la espera y la transformación, abordando aquellos tiempos que maduran paulatinamente antes de nacer. Laura Sequeiros: Presenta una mirada profundamente humana y comprometida, donde las luces, las sombras y la realidad dialogan para construir nuevas formas de percibir el entorno.

Presenta una mirada profundamente humana y comprometida, donde las luces, las sombras y la realidad dialogan para construir nuevas formas de percibir el entorno. Roberto Seijo (“Los sueños de mi inconsciente”): Conduce al espectador hacia territorios interiores, utilizando el fondo negro como un lienzo de exploración donde cada pincelada manifiesta emociones, sueños y profundos deseos de libertad.

La jornada inaugural no solo ofrecerá un recorrido por las obras plásticas, sino que también contará con la ambientación musical en vivo a cargo del grupo “Canta y no llores” junto a Vanessa Alanís, prometiendo una velada integral de arte y cultura para la comunidad.