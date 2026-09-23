El Municipio capacita a su personal en prevención y detección temprana del ACV

23 septiembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada de capacitación sobre prevención y detección temprana del Accidente Cerebrovascular (ACV), destinada inicialmente al personal municipal, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y herramientas necesarias para actuar de manera rápida ante la aparición de síntomas y avanzar en la conformación de espacios “cerebro protegidos”.

La actividad se desarrolló en las oficinas municipales de calle Jorge Newbery, donde funcionan distintas direcciones vinculadas a la salud y, particularmente, a la salud mental. La iniciativa forma parte del trabajo que el Municipio lleva adelante en el marco de la Red de Innovación Local y busca, en una primera instancia, capacitar a los trabajadores municipales para luego extender la propuesta a distintos espacios comunitarios.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de generar herramientas que permitan reconocer los síntomas y actuar con rapidez ante un posible ACV, “nos encontramos en las oficinas de calle Jorge Newbery, en el espacio donde tenemos todas las direcciones relacionadas a salud, y a salud mental en particular, desarrollando una jornada sobre la prevención de ACV que es una patología que es fundamental detectar a tiempo desde síntomas que se tienen hasta el momento de su atención, porque mientras pasa el tiempo es más incapacitante el accidente cerebrovascular”, explicó.

En este sentido, Muro remarcó la importancia de capacitar al personal municipal para poder brindar una respuesta inmediata, “es la segunda causa de muerte y una de las más importantes de generación de personas con discapacidad o con problemas neurológicos. Así que nos preocupa mucho el tema, por lo cual tenemos más de 100 empleados haciendo el curso para que sigamos generando lo que se llama un área cerebro protegida. Lo que significa que ante la primera posibilidad de un síntoma se pueda atender inmediatamente y evitar un futuro accidente cerebrovascular”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la propuesta busca trascender esta primera instancia de capacitación y convertirse en una política preventiva que alcance a diferentes ámbitos municipales, “la intención es replicar esta jornada, este curso, pero también generar áreas de cerebro protegidas, como lo estamos haciendo también con el RCP o con lo que serían situaciones cardiológicas, que se pueda tener de inmediato en todo lo que es el municipio”, afirmó.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva, Itatí Gloss explicó que esta primera capacitación surge a partir de la participación del Municipio en la Red de Innovación Local, “nos encontramos con la primera capacitación sobre prevención del ACV. La Municipalidad está participando dentro de un programa que se llama RIL, Red de Innovación Local a nivel nacional. Es un programa que abarca diferentes temáticas, y este año nos convocó para trabajar la prevención de ACV”, detalló.

Gloss destacó además la importancia de comprender que el ACV es una enfermedad en la que el tiempo resulta determinante, “se ve que hay muchos casos de ACV, que es la segunda causa de muerte, pero lo más alarmante es que es una enfermedad tiempo dependiente. Lo que quiere decir es que, si la agarramos a tiempo, nos podemos salvar”, sostuvo.

La capacitación estuvo a cargo de la doctora Cazón y el doctor Miguel Salva, referentes de la Red de ACV provincial, quienes brindaron herramientas al personal municipal para reconocer las señales de alerta y actuar ante una posible emergencia.

“Nos pareció muy importante trabajar con los vecinos, y hoy empezamos por la casa, empezamos a capacitar al personal municipal para luego replicarlo en los vecinos. La capacitación la dictó la doctora Cazón y el doctor Miguel Salva, que son los referentes de la red de ACV provincial, y nos pareció muy importante que ellos capaciten a todo el personal”, explicó Gloss.

Finalmente, detalló que el objetivo es ampliar progresivamente el alcance de la iniciativa, “queremos empezar con todo el personal municipal, continuaremos con los CIC, CAP, CPV, para que ellos también puedan replicar a los vecinos. Luego haremos la parte de salud, y luego queremos continuar con la Escuela Marina Vilte, que nos parece importante que el nivel secundario esté capacitado. Y de ahí, la idea es que la red quede instalada y se pueda llegar a todos lados, y lograr que sean espacios cerebro protegidos”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/U9wjuhqpxQ8