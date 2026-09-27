Daniel "Rana" Valencia compartió su experiencia en el 10º Encuentro Provincial del Deporte

La jornada reunió a dirigentes, entrenadores, docentes y referentes deportivos en el Microcine de la Ciudad de las Artes, donde se presentó la metodología de trabajo de Talleres de Córdoba.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, realizó el 10º Encuentro Provincial del Deporte, denominado “Presentación Metodología Talleres de Córdoba”, una propuesta de formación e intercambio destinada a fortalecer el trabajo de las instituciones deportivas. La actividad tuvo lugar en el Microcine de la Ciudad de las Artes y contó con la presencia del exfutbolista jujeño y campeón del mundo con la Selección Argentina, Daniel “Rana” Valencia.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, y convocó a una importante cantidad de participantes interesados en conocer herramientas y metodologías de trabajo para aplicar en sus respectivas instituciones.

Tras el encuentro, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, Normando Álvarez García, expresó su satisfacción por la realización de la actividad y el reconocimiento al histórico futbolista jujeño.

“Feliz porque de alguna manera le rendimos un homenaje desde el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Deportes, al gran Daniel Valencia”, manifestó.

En ese sentido, destacó que el exfutbolista “fue uno de los tantos grandes jugadores de fútbol que tuvo nuestra provincia, es un ídolo jujeño y que, como dije durante la presentación, lamentablemente se nos fue a Talleres de Córdoba, pero ahí también brilló”.

Además, agregó: “Fue campeón del mundo con la Selección Argentina, es un orgullo para todos los jujeños, así que muy felices de haberlo recibido”.

Un jujeño que hizo historia

Por su parte, Daniel “Rana” Valencia manifestó su emoción por regresar a su provincia y reencontrarse con afectos y recuerdos de sus comienzos. “Orgulloso de volver a casa después de un tiempito, encontrarme con amigos, con la raíz de lo que fui. Así que estoy orgulloso y, sobre todo, agradecido con toda la gente que vino a compartir esto”, expresó.

La propuesta se desarrolló de manera articulada con la filial de Talleres de Córdoba y contó con la participación de Miguel Cavatorta, vicepresidente primero del club, quien aportó la perspectiva institucional sobre el trabajo con las divisiones inferiores. También disertó Manuel Ruiz, director técnico de las divisiones formativas de la institución, con más de 20 años de trayectoria en la formación de jugadores.

Al realizar un balance de la jornada, el secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, destacó el intercambio generado entre los participantes y los expositores.

“Fue muy enriquecedor, se logró una sinergia importante entre los expositores y la gente, compartiendo experiencias y metodologías de trabajo con entrenadores, dirigentes, docentes y referentes deportivos”, señaló.

Finalmente, Calvetti ponderó el trabajo que lleva adelante el gobernador Carlos Sadir en materia deportiva, con inversiones en infraestructura, acuerdos de cooperación con clubes barriales, acompañamiento a deportistas y propuestas de capacitación.



