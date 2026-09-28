Promoción turística . Jujuy despliega en la FIT su oferta turística ante operadores de todo el país y busca ampliar mercados

Terminada la etapa abierta al público, con récord de visitantes, Jujuy encara las jornadas profesionales en FIT con productos nuevos para presentar al sector.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Feria Internacional de Turismo abrió sus puertas el sábado en La Rural y Jujuy ya cumplió dos jornadas de contacto con el público. La provincia participa de la trigésima edición de la FIT con doce municipios de sus cuatro regiones y más de veinte empresas, y desde este lunes concentra su agenda en las rondas profesionales.

La feria reúne en esta edición más de 350 expositores, 39 países y todas las provincias argentinas, con República Dominicana como país invitado de honor. El sábado y el domingo estuvo abierta al público general; lunes y martes las actividades quedan reservadas a profesionales del sector.

La delegación provincial está encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos; la directora provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken; la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein; el coordinador del organismo, Santiago García Gnecco; la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart, y la coordinadora de Comunicación y Prensa, Cecilia Frías. Por el sector privado acompaña el presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, Rodrigo Torres.

Un fin de semana con récord de público en la FIT

La jornada inaugural del sábado cerró con más de 65 mil visitantes, la cifra más alta registrada en una apertura de la feria. El domingo, en coincidencia con el Día Mundial del Turismo, la lluvia obligó a modificar algunas actividades al aire libre, aunque los pabellones volvieron a colmarse.

Las consultas en el stand jujeño abarcaron todo el calendario turístico de 2027. El verano y el Carnaval de la Quebrada de Humahuaca concentraron el mayor interés, seguidos por Semana Santa y las vacaciones de invierno.

En paralelo, las empresas respondieron pedidos sobre hotelería, transporte, gastronomía, visitas guiadas y nuevas experiencias en Salinas Grandes, Huacalera y Maimará.

Doce municipios y más de veinte empresas en el stand jujeño

Por los Valles participan San Salvador de Jujuy, Yala, El Carmen y San Antonio. La Quebrada está representada por Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y Humahuaca. Libertador General San Martín y San Pedro llevan la propuesta de las Yungas, mientras Abra Pampa representa a la Puna.

Cada destino viajó con sus propios equipos de Turismo. Están Gabriela Canoniero por San Salvador de Jujuy, Matías Puca por Yala, Betiana Alemán por El Carmen, Matías Díaz por San Antonio, Pilar Flores por Purmamarca, Luis Zerpa por Maimará, Elbio Robles por Tilcara, Máximo Torrejón por Huacalera, Alexis Bolívar por Humahuaca, Melisa Alarcón por Libertador General San Martín, Damián Aldana por San Pedro de Jujuy y Valeria Patagua por Abra Pampa.

Cada territorio llega además con su propia oferta. Maimará presenta los 50 años de su Festival del Choclo y del Folclore y participa del panel nacional de Best Tourism Villages. Abra Pampa muestra el avance de la recuperación de edificios del ex ferrocarril para sumar plazas de alojamiento, con más del 80 por ciento de ejecución.

El sector privado ocupa el stand con más de veinte empresas. Por la hotelería participan Termas de Reyes, Howard Johnson Plaza Jujuy, Amérian Jujuy, El Arribo, Hotel Huacalera, Hoteles Benjamín I, El Manantial del Silencio, Los Airampos, Hostal El Coquena, Posada La Sala, Cabañas boutique Los Colorados y Ohasis. Por las agencias y el turismo activo, Rito, Las Salinas Viajes y Turismo, Altiplano Travel, Movitrack by Atacama, Norterama, AguiTur Jujuy, Wamani Turismo, Canela Trek and Trip y Nortexplorer. La propuesta gastronómica y vitivinícola suma a Los Puestos, Bella Esperanza y Viñedos Yacoraite.

El stand integra además la isla de la región Norte, lo que permite presentar circuitos junto a Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, especialmente para el mercado internacional.

Los productos que Jujuy busca comercializar

El enoturismo ocupa un lugar central, con las Rutas del Vino de la Quebrada y los Valles Templados, el Bus Vitivinícola y las bodegas Yacoraite, Santa Rosa de Lima e Incahuasi en el Espacio de Vinos. La producción provincial pasó de tres a veinte bodegas y de nueve a más de doscientas hectáreas en una década.

El turismo astronómico se apoya en la Ruta de los Cielos Jujeños, certificada Starlight, con los observatorios de Susques y Olaroz y la experiencia Cielo en Movimiento, que funciona entre mayo y noviembre en Posta de Hornillos. La Ruta de los Cinco Miles, con cinco cumbres superiores a los 5.000 metros y pasaporte propio, se presenta en las jornadas profesionales.

El Tren Solar de la Quebrada participa con espacio propio y una experiencia de realidad virtual que ya recorrieron más de 400 personas en las primeras jornadas. Su novedad es el paso del Tren del Vino a régimen regular: desde 2027 tendrá salidas todos los sábados desde Volcán.

La gastronomía tuvo presencia diaria en el stand. El chef José Frías sirvió elaboraciones típicas de la provincia, entre ellas tamales de charqui y papines andinos salteados, mientras el bartender Marcelo Galván ofreció degustaciones de coctelería construida como un recorrido por el territorio, desde los vinos de altura de la Quebrada hasta los cítricos de las Yungas. La propuesta se completó con la degustación de alfajores Allpaqa y las catas de las bodegas jujeñas en el Espacio de Vinos.

Ese crecimiento se apoya en una mejora sostenida de la infraestructura. Según detalló el ministro Federico Posadas, en la última década la estadía promedio pasó de 1,5 a más de tres noches y los pernoctes anuales crecieron de 1,5 a 4,5 millones.

El ministro señaló también que el movimiento del aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán pasó de unos 200 mil a unos 600 mil pasajeros anuales. La conectividad suma ahora a JOY Airline, que prevé operar 12 frecuencias semanales a Buenos Aires y siete a Córdoba, y el regreso de JetSMART.

Huacalera, distinguida en los Premios FED

En la antesala de la feria, el viernes por la noche, Huacalera fue distinguida como Destino Emergente en los Premios FED 2026, en una ceremonia realizada en Colón Fábrica a la que asistieron Posadas y Valdecantos junto a Ainstein y García Gnecco. La provincia ya había obtenido en 2025 el galardón mayor del certamen como Destino Turístico del Año.

El reconocimiento se suma a un año de buenos resultados en materia de posicionamiento. Jujuy cuenta con dos localidades distinguidas por ONU Turismo como Best Tourism Villages, Caspalá en 2021 y Maimará en 2025, y fue elegida Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en la primera edición de los Mountain Destination Awards.

La agenda profesional de Jujuy en la FIT

Este lunes la provincia presenta "Destino renovado: lo nuevo de Jujuy", "Jujuy destino de eventos" y participa del panel de Best Tourism Villages, donde también expone Maimará como pueblo distinguido por ONU Turismo. La agencia Rito presenta "Jujuy a Punto – Un ritual de altura", su plataforma enogastronómica.

Mañana martes continúan la Ruta de los Cinco Miles, la certificación "Saberes y Sabores con Identidad" del Plan de Fortalecimiento Integral de la Cocina Jujeña, una capacitación de destino y "Jujuy Tierra Mística".

El cambio de público modifica el objetivo de la presencia jujeña. Durante el fin de semana las consultas permitieron identificar qué busca el viajero y en qué momentos del año proyecta su viaje. Desde este lunes, el trabajo apunta a transformar esas búsquedas en circuitos, reservas y acuerdos comerciales.