Jujuy reafirma su posicionamiento estratégico en el Corredor Bioceánico de Capricornio

La Provincia participó del XIX Congreso Argentino de Tránsito y Vialidad, donde expuso sobre el rol estratégico de Jujuy en la consolidación del Corredor Bioceánico de Capricornio como nuevo eje de integración sudamericana.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El Gobierno de Jujuy, a través de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, participó del XIX Congreso Argentino de Tránsito y Vialidad, realizado en Mendoza y organizado por la Asociación Argentina de Carreteras (AAC), el Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El secretario ejecutivo de la Agencia, Alejandro Marenco, expuso junto a Suleimar Rosa, representante del Gobierno de Mato Grosso do Sul, Brasil, en el panel “Corredor Bioceánico de Capricornio, nuevo eje de la red sudamericana de carreteras”.

Durante la presentación se abordaron los avances en infraestructura vial, los proyectos estratégicos y los desafíos pendientes para fortalecer la conectividad y competitividad del corredor.

La participación permitió reafirmar el posicionamiento de Jujuy como nodo geopolítico, logístico y fronterizo estratégico del Corredor Bioceánico, destacando el papel del Paso de Jama y la necesidad de continuar fortaleciendo su infraestructura y capacidad operativa.

En este escenario, la Agencia Provincial impulsa una agenda orientada a consolidar al Corredor no solo como una vía de transporte, sino como una plataforma de integración, desarrollo productivo, logístico, turístico y territorial para Jujuy y la región.