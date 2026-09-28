Acciones contra el narcomenudeo en Jujuy: 19 personas detenidas en 18 procedimientos

En sólo una semana se realizaron operativos en distintos puntos de la provincia, con el secuestro de estupefacientes, hojas de coca, celulares y balanzas.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Dirección General de Narcotráfico, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación, realizó 18 procedimientos en distintos puntos de Jujuy, en el marco de investigaciones por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas 19 personas y se secuestraron 119,47 gramos de cocaína y/o pasta base, 139,75 gramos de marihuana, 15 kilogramos de hojas de coca, seis teléfonos celulares y dos balanzas.

Procedimientos en todo Jujuy

Las intervenciones incluyeron allanamientos, operativos en la vía pública, actuaciones con personal policial uniformado y procedimientos en el ámbito del Servicio Penitenciario. Se desarrollaron en San Salvador de Jujuy, San Pedro, Humahuaca, Libertador General San Martín, Monterrico y Alto Comedero.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo coordinado entre las áreas de seguridad y los organismos judiciales para avanzar en la prevención y la investigación de delitos vinculados al narcotráfico en la provincia.