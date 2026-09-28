La obra de la Ruta 9 responde a una visión estratégica para los próximos 20 años en el Gran Jujuy

La obra contempla un tramo principal de 5,6 kilómetros, con 12 pasarelas peatonales, además de importantes intervenciones en el interior de los barrios que atravesará.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, ratificó la relevancia estratégica de las obras previstas sobre el trazado de la Ruta Nacional 9, enfatizando la necesidad de “socializar la información” ante versiones que intentan confundir a la comunidad sobre el alcance real del proyecto.

En este sentido, resaltó que “las obras benefician de inmediato a los vecinos de Alto Comedero y Sargento Cabral mejor conectividad, mayor seguridad vial y la revalorización de sus propiedades”, pero aclaró que la iniciativa “responde a una visión integral mucho más amplia”.

“Esta intervención debe entenderse como un plan maestro pensado para los próximos 20 años en el Gran Jujuy, diseñado para dar respuesta a la sostenida expansión residencial hacia Los Alisos y al flujo vehicular proveniente de El Carmen, San Antonio y otras localidades aledañas”, explicó.

Obra en Ruta 9: proyecto de gran transformación

Asimismo, detalló que la obra contempla un tramo principal de 5,6 kilómetros, con 12 pasarelas peatonales aptas para el tránsito urbano, además de importantes intervenciones en el interior de los barrios que atravesará, entre las que se destacan la pavimentación de 4 kilómetros para el recorrido del transporte público y la construcción de puentes y alcantarillas que mejorarán la circulación entre sectores barriales.

En otro orden, Siufi desestimó las críticas centradas en el cálculo simplista del costo por kilómetro, subrayando que “esa es una mirada sesgada”, la cual “omite la complejidad de las obras complementarias”, razón por la que “se seguirá exponiendo el proyecto técnico en la Legislatura y ante centros vecinales”, completó.



