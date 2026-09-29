Sadir destacó el posicionamiento de Jujuy como destino turístico en la FIT 2026

El gobernador recorrió la Feria Internacional de Turismo de América Latina y valoró la respuesta del público ante la propuesta turística de la provincia.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El gobernador Carlos Sadir estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), donde recorrió el espacio destinado a la provincia y tomó contacto con la propuesta que Jujuy presenta ante visitantes y profesionales del sector.

“Estuve en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2026, y pude ver cómo nuestra provincia es uno de sus grandes atractivos. Muchos quieren conocer Jujuy y otros volver”, expresó Sadir.

En ese sentido, destacó los principales atributos que distinguen a la provincia como destino turístico: “Lo tenemos todo. Nuestros paisajes, la calidez de nuestra gente y una gastronomía única”.

La participación de Jujuy en la FIT reúne a doce municipios de las cuatro regiones de la provincia y a más de veinte empresas del sector privado, con una agenda que durante las jornadas profesionales se orienta a la promoción de destinos, productos y experiencias, además de la generación de vínculos comerciales.

La presencia provincial permite mostrar propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, cultura, gastronomía, enoturismo, turismo astronómico y experiencias de altura, junto con nuevos productos y servicios que amplían la oferta turística de Jujuy.



