Jujuy gestiona oportunidades de financiamiento para el desarrollo científico y tecnológico

La Agencia Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación avanzó en el diálogo con Nación sobre futuras convocatorias de financiamiento, proyectos en marcha y estrategias para fortalecer la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El director provincial de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy, Luis Bono, mantuvo una reunión con el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, César Lencina, recientemente designado, para dialogar sobre las políticas y acciones que se desarrollan en la provincia y las perspectivas de articulación entre ambas jurisdicciones.

Durante el encuentro, Bono presentó la estructura y las líneas de trabajo de la Agencia provincial, con especial énfasis en las políticas de alcance territorial, la divulgación y promoción de la ciencia, y la vinculación con el sector empresarial, las universidades y los institutos de investigación.

“Informé cómo está conformada la Agencia, cómo venimos trabajando, las políticas provinciales en cuanto al territorio; a la divulgación de la ciencia; la promoción; la vinculación con el sector empresarial; con el sector de investigación; las universidades y los institutos de investigación”, afirmó.

Asimismo, el funcionario expuso los proyectos que se encuentran en gestión y las perspectivas para el desarrollo de futuras políticas científicas, en un contexto en el que el acceso a nuevas fuentes de financiamiento resulta fundamental para sostener e impulsar las iniciativas del sector.

“Esperando también nuevas propuestas de financiamiento, que es algo importante en estos tiempos. Porque es necesario que a nivel nacional se realicen inversiones”, señaló.

Participación en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología En el marco de la Segunda Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) 2026, Jujuy también participó de un espacio de intercambio con representantes de las distintas jurisdicciones del país, orientado a compartir experiencias, conocimientos y estrategias de trabajo.

Al respecto, Bono destacó que el encuentro permitió conocer otras modalidades de gestión y fortalecer el intercambio entre las provincias para continuar impulsando el desarrollo científico y tecnológico.

“Pudimos intercambiar conocimientos y formas de trabajo con el resto de las jurisdicciones de nuestro país para poder seguir potenciando la ciencia en Jujuy”, expresó.

Finalmente, el director provincial reafirmó la continuidad del trabajo territorial de la Agencia, con acciones articuladas junto a los municipios y el desarrollo de propuestas de formación en vinculación tecnológica.

En ese sentido, explicó que, a través de la Dirección de Vinculación, se impulsa un trayecto formativo destinado a promover la conexión entre el sistema científico y el sistema productivo, con el objetivo de acercar soluciones tecnológicas a las necesidades de los distintos sectores.