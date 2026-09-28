Nueva capacitación del Municipio sobre prevención de consumos problemáticos

28 septiembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Salud Integral y Género y el Programa Municipal de Prevención en Consumos Problemáticos, llevará adelante la segunda capacitación del año denominada “Todos podemos ser parte”, una propuesta gratuita destinada al público en general.

El ciclo de formación se desarrollará los días 5, 16, 19 y 26 de octubre, de 16:30 a 20:30, en las instalaciones del CePAM, ubicado en calle General Alvear N° 1152. La capacitación es gratuita y abierta al público en general y, al finalizar, se entregarán certificados de asistencia.

La iniciativa tiene como objetivo brindar a la comunidad herramientas teóricas y prácticas para comprender, acompañar y abordar situaciones vinculadas a los consumos problemáticos, promoviendo una mirada integral y comunitaria sobre esta temática.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar espacios de capacitación y sensibilización que permitan fortalecer los conocimientos de la comunidad y, al mismo tiempo, promover el cuidado de la salud integral, los buenos hábitos y el acompañamiento de las personas y familias que atraviesan situaciones relacionadas con los consumos problemáticos.

En este sentido, la propuesta busca que quienes participen puedan convertirse también en agentes multiplicadores de estrategias y recursos, favoreciendo la prevención y fortaleciendo el trabajo en red entre la comunidad y los distintos actores vinculados al abordaje de esta problemática.