San Salvador Conecta: el Municipio invita a una charla gratuita sobre tecnología e innovación

28 septiembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a emprendedores, profesionales, estudiantes, integrantes de la comunidad tecnológica y a todas las personas interesadas en innovación a participar de “San Salvador Conecta”, un nuevo ciclo de encuentros pensado para compartir ideas, experiencias y generar vínculos dentro del ecosistema local. La primera edición se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, a las 18 horas, en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500, Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

“San Salvador Conecta” propone una dinámica diferente a la de una charla tradicional, incorporando espacios de networking e intercambio para que los participantes puedan conversar, compartir experiencias, conocer nuevas ideas y establecer contactos con personas que forman parte del ecosistema tecnológico y emprendedor.

La propuesta busca generar un espacio abierto de encuentro que permita que las ideas y proyectos puedan convertirse también en nuevas oportunidades de colaboración, fortaleciendo los vínculos entre quienes trabajan, estudian o tienen interés en el ámbito de la tecnología y la innovación.

En esta oportunidad, el encuentro contará con la participación especial de Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, con experiencia en el desarrollo de soluciones de IA, formación y procesos de transformación digital. Es creador de Pupuia y FoodieAI, autor del libro Desbloquea el poder de la inteligencia artificial y ha formado a más de 10.000 personas en inteligencia artificial. En 2025 recibió el Premio Mercurio a la Innovación, otorgado por la Asociación Argentina de Marketing.