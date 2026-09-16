El intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió a la atleta Noelia Gutiérrez, quien representará a Jujuy en el Sudamericano de Fitness

16 septiembre, 2026

La atleta jujeña visitó al intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien destacó su trayectoria y el acompañamiento del Municipio de San Salvador de Jujuy de cara a una nueva competencia internacional. Gutiérrez competirá este fin de semana en la categoría “Fit and Beauty” del Sudamericano de Fitness, que se desarrollará en Buenos Aires.

Al referirse a la trayectoria reciente de la deportista, el intendente Jorge destacó el esfuerzo y la dedicación que demanda una disciplina de alta competencia y subrayó la importancia de su participación en el certamen sudamericano, “es muy significativo todo el tránsito de estos últimos meses de nuestra campeona, estar representando al país en este sudamericano es más que importante para su trayectoria como deportista y como persona. Así que brindándole todo el aval y el apoyo necesario para que pueda representarnos como corresponde con esta solvencia que da su mérito, su esfuerzo y su mérito para desarrollar un deporte de alta competencia como este”, expresó.

Por su parte, Noelia Gutiérrez repasó el camino recorrido durante las últimas semanas y explicó cómo logró la clasificación para la competencia internacional, “primero gané acá el campeonato Copa Éxodo, que se realizó el 15 de agosto, en mi categoría que se llama ‘Fit and Beauty’; luego viajé a Salta, el fin de semana siguiente, y me consagré subcampeona en el Salta Cup. Después ya tuve la oportunidad de poder viajar representando a la provincia de Jujuy, en lo que sería el Campeonato Nacional realizado en Rosario, Santa Fe, el 5 de septiembre, en donde también gané, salí primera en mi categoría”, detalló.

La atleta jujeña contó además que el resultado obtenido en el Campeonato Nacional le permitió acceder a la competencia sudamericana, “ahora me llegó la noticia de que había clasificado al sudamericano en mi categoría, y estoy este fin de semana representando a Jujuy y al país en el evento que se desarrollará en Buenos Aires, así que estamos con la preparación”, señaló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/kUrPqco2wSE