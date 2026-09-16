El CPV Malvinas recibió la primavera con una jornada de celebración y encuentro vecinal

16 septiembre, 2026

El CPV Malvinas celebró la llegada de la primavera con una jornada de encuentro y recreación junto a profesores y alumnos de los más de 20 talleres de capacitación que se dictan durante todo el año en este espacio municipal.

La propuesta, denominada “Bienvenida Primavera 2026”, tuvo como propósito compartir una tarde de celebración con los vecinos y las familias del sector. Durante el encuentro se desarrollaron juegos creativos, presentación de mesas, números artísticos, clases de yoga y bailes folklóricos, además de una exposición de repostería. La jornada culminó con la elección de la representante de la Primavera y del “Chico 10”.

Las actividades se llevaron a cabo en el nuevo Multiespacio Santa Rita, un espacio destinado al encuentro comunitario y al desarrollo de propuestas recreativas, culturales y deportivas para vecinos de distintas edades.

Acompañando los festejos, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, celebró la posibilidad de compartir la jornada junto a la comunidad y destacó el trabajo que se desarrolla durante todo el año en el CPV Malvinas. “Estamos junto a los vecinos en la segunda manzana municipal, junto con la manzana donde se encuentra la escuela Marina Vilte en Alto Comedero. Es una gran alegría estar junto a los alumnos y profesores del CPV Malvinas, quienes juntos trabajan todo el año con el apoyo del Municipio y para terminar la tarde con la coronación de la reina de la primavera del barrio Malvinas”.

En este sentido, Muro resaltó el abanico de propuestas que se ofrecen desde los talleres, especialmente aquellas vinculadas con la recreación, el deporte y la capacitación para la salida laboral. Al respecto, sostuvo: “El jujeño es un emprendedor nato y lo que hay que facilitar son las herramientas para el crecimiento y crear un emprendimiento ordenado y creo que es la salida para el desarrollo local generando su autoempleo e ingresos para muchas familias”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó el rol del nuevo Multiespacio Santa Rita como punto de encuentro para los vecinos de este sector de la ciudad. “Esta es una obra increíble y vemos cómo los vecinos de todas las edades se apropian del lugar con múltiples actividades recreativas, culturales o deportivas. Este es un festejo clásico de la Fiesta de la Primavera con la exposición de todos sus talleres y ahora multiplicados con este cómodo Multiespacio”.

Finalmente, la directora general de Políticas Públicas, Gladis Lozano, valoró la participación de los vecinos y el trabajo que se realiza desde el CPV Malvinas a lo largo del año. “Para mí es un orgullo coordinar estas actividades del CPV Malvinas. Además, tenemos la elección de la reina, concursos de baile, clases de yoga y folklore, todos los vecinos del barrio están disfrutando de una hermosa tarde y estamos para acompañar a todos los talleres que son más de 20”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/qn6FXVkar8A