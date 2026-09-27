FNE 2026: la Escuela de Comercio N° 2 y Todos Juntos ganaron los premios por carrozas ambientales

La FNE 2026 ya tiene sus propuestas ambientales destacadas: Comercio N° 2 ganó por sostenibilidad y Todos Juntos fue premiada por biodiversidad.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático reconoció el compromiso ambiental del estudiantado durante la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes. La Escuela de Comercio N° 2 “Malvinas Argentinas” obtuvo el premio a la carroza más sostenible, mientras que la Asociación Todos Juntos recibió la distinción por su propuesta vinculada con la biodiversidad.

Carroza sostenible: Comercio N° 2 “Malvinas Argentinas” El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático distinguió a la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas” con el premio a la Carroza o carruaje más sostenible, un reconocimiento destinado a valorar las propuestas que incorporan criterios ambientales en su construcción.

Entre los aspectos considerados se encuentra el gran porcentaje de materiales reciclados y reutilizados que fueron empleados en las estructuras, además del compromiso, la innovación y la creatividad de los estudiantes.

Dentro de esos criterios de trabajo, se destacó la reutilización de materiales en las faldas de la carroza, elaboración de flores y otros elementos a partir de plásticos que fueron totalmente reutilizados en casi la totalidad de la estructura.

El establecimiento recibió un voucher de 500 mil pesos en órdenes de compras.

Biodiversidad: reconocimiento para Todos Juntos La Asociación Todos Juntos recibió el premio destinado a la propuesta que incorporó la temática de la biodiversidad.

La distinción busca poner en valor los bosques, la fauna y los recursos naturales, contemplando sus dimensiones ecológicas, ambientales y étnico-culturales y promoviendo su conservación y aprovechamiento sostenible. El carruaje incluyó flamencos, tapires, una vicuña, un tucán y un lapacho rosado, todos componentes sustanciales de la biodiversidad jujeña.

La entidad recibió otro de los voucher por 500 mil pesos en órdenes de compras.

Asimismo, se entregaron tres menciones especiales en reconocimiento a otros tres establecimientos por su compromiso, creatividad y aporte a la construcción de una FNE más sostenible, promoviendo el cuidado del ambiente y la incorporación de prácticas responsables para el armado de sus carrozas.

Los premios fueron definidos a partir del análisis y evaluación de técnicos de distintas áreas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, como parte de la incorporación de la agenda ambiental a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.



