Agua Potable trabaja para restablecer el servicio en sectores de Alto Comedero y Los Alisos

Una rotura imprevista en el acueducto principal de 450 mm que abastece a la Planta Sargento Cabral provocó la interrupción temporal del suministro. El servicio se normalizaría alrededor de las 18 horas

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Agua Potable de Jujuy S.E. informó que, debido a una rotura imprevista en el acueducto principal de 450 mm que abastece a la Planta Sargento Cabral, se produjo un corte de emergencia en el suministro de agua potable que afecta a distintos sectores de Alto Comedero, Los Alisos y zonas aledañas.

Personal operativo de la empresa trabaja de manera ininterrumpida en la reparación de la tubería, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad. El horario estimado de regularización es hasta las 18 horas, aproximadamente.

Zonas afectadas

En Alto Comedero, el corte alcanza a los barrios Aires del Campo, Loteo Fin de Semana, Tupac Amaru (todas las etapas), Remanente de las 150 Hectáreas, 14 Hectáreas, Sargento Cabral, 284 Viviendas, 337 Viviendas, 308 Viviendas, 370 Viviendas (primera y segunda etapa), sectores B6, B5 y B Bicentenario, y 10 Hectáreas.

En Los Alisos y alrededores, las zonas afectadas son Navea, Los Manzanos, Ruta Provincial 8, Jardín de Los Alisos, Nuevo Aliso, El Ceibal, La Arbolada, El Balcón, Perovic y Loteo Las Colinas.

Desde la empresa solicitan a los vecinos realizar un uso responsable y racional de las reservas domiciliarias mientras se desarrollan los trabajos, y agradecen la comprensión ante la contingencia.