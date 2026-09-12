Los Juegos Provinciales Forja reunieron al vóley femenino en el Parque San Martín

12 septiembre, 2026

La cancha del Centro Deportivo Nº 1 de la punta del Parque San Martín albergó la fase clasificatoria del Vóley Femenino en el marco de los Juegos Provinciales Forja, certamen articulado entre la comuna capitalina y la Secretaría de Deportes de la Provincia para definir a los representantes jujeños en los Juegos Evita.

Con una masiva concurrencia de delegaciones de la capital e interior de la provincia, el Centro Deportivo Nº 1, sito en la punta del Parque San Martín, se convirtió en el escenario de una nueva fecha de la instancia provincial de los Juegos Provinciales Forja, orientada en esta oportunidad al vóley femenino categoría Sub-15. La competencia, llevada a cabo de manera mancomunada entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Secretaría de Deportes de la Provincia, tiene como objetivo central consagrar a los equipos masculino y femenino que obtendrán las plazas para representar a Jujuy en los tradicionales Juegos Nacionales Evita.

Al referirse al desarrollo del torneo, el director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, resaltó la labor articulada entre ambas áreas gubernamentales para garantizar el despliegue del certamen en distintos puntos de la ciudad, manifestando: “venimos trabajando de una manera este incansable con la Secretaría de Deportes, con los Juegos Forja en cada una de las disciplinas; en esta ocasión nos toca el vóley femenino”.

El funcionario valoró el carácter federal de la convocatoria, destacando la presencia de planteles de San Salvador de Jujuy y de diversos municipios del interior compitiendo simultáneamente, “ésta es la instancia provincial de los juegos forja para sacar el ganador y así ver quién va a ser el representante de los Juegos Nacionales Evita”.

Por su parte, la representante de la Secretaría de Deportes de la Provincia, profesora Aldana Noseda, detalló la logística y la grilla de partidos desplegada en la jornada al precisar que “estamos desarrollando 30 partidos de Vóley Femenino en conjunto con la Dirección de Deportes del municipio y, en simultáneo, los equipos masculinos están en el Club Atlético Independiente desarrollando 10 partidos en la jornada de hoy”.

La delegada provincial ponderó el crecimiento sostenido de la iniciativa remarcando que “este año hemos tenido participación de La Mendieta, Humahuaca, equipos de San Salvador, de San Pedro, de Perico, y tenemos mayor participación que años anteriores, y eso significa que el programa Juegos Forja Jujuy está creciendo”, al tiempo que agradeció la cesión de instalaciones a las autoridades del municipio capitalino y del Club Independiente para llevar a cabo la disciplina número 21 de las 51 programadas en la edición actual de los juegos.