FNE: El intendente “Chuli” Jorge recibió la visita de candidatas del Depto. Santa Bárbara

12 septiembre, 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió en el edificio municipal a su par del Departamento Santa Bárbara, Francisco Baquera, acompañado por las reinas y candidatos Chico 10, representantes de las distintas localidades e instituciones del departamento, en el marco de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante la visita, la delegación compartió un desayuno y realizó una agenda que incluyó recorridos por distintos puntos de la capital jujeña, como parte de una jornada destinada a que los jóvenes conozcan y disfruten de la ciudad.

Al respecto, el intendente Chuli Jorge destacó la alegría de recibir a la delegación y valoró la presencia de jóvenes del interior provincial, “es una hermosura comenzar la mañana con este desayuno junto a las candidatas que vienen de todo el departamento de Santa Bárbara, con tantas ilusiones de recorrer Jujuy, quienes también van a ser recibidas por el gobernador Carlos Sadir”.

Y añadió, “desde el municipio junto al intendente que encabeza la delegación, siempre estamos abiertos a esta fiesta y a recibir a las candidatas que llegan desde el interior con tanta alegría”.

Luego, Baquera explicó, “es la primera vez que realizamos este tipo de actividad y estamos muy contentos con semejante recibimiento, saludar al intendente “Chuli” Jorge, la primera autoridad máxima de Capital junto a su gabinete que, de alguna manera, nos permiten comenzar muy bien esta mañana”.

Asimismo, agradeció especialmente la recepción del jefe comunal capitalino y destacó la participación de las localidades de El Talar, Vinalito, Santa Clara, El Piquete, El Fuerte y Palma Sola, entre otras instituciones que forman parte de la delegación.

Al respecto dijo, “vinimos con todas las candidatas y candidatos del departamento de Santa Bárbara, acompañados también por las autoridades municipales de las localidades que componen el departamento”, y comento, “son ocho las instituciones que participan, así que muy felices por esta recepción, la primera actividad que tenemos y también la primera vez que nos reciben en el municipio, vinimos a recorrer San Salvador de Jujuy, conocer su arquitectura, pasear y, fundamentalmente, que los chicos puedan disfrutar de este día”.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la visita de las jóvenes estudiantes y expresó el gusto de recibirlos, “porque vinieron de todo el departamento, de ciudades como El Talar, El Piquete, Palma Sola y Santa Clara. Y añadió, “ellos, tienen la elección del departamento el próximo sábado y están realizando una visita por la capital, donde está el epicentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”.

Luego manifestó, “esto nos trae el recuerdo de nuestra adolescencia y de las reinas. También se ha puesto en valor la participación de los chicos 10, los pajes, que no solo son los representantes y acompañantes de cada ciudad, sino también sus compañeros, junto a sus padres y docentes, en un compromiso que tiene toda la provincia con una fiesta tan importante como es la Fiesta Nacional de los Estudiantes”, consideró Muro. Acompañaron al Mandatario Municipal, secretarios del Ejecutivo Municipal y la coordinadora de Eventos y Espectáculos, “Kity” Conde y familias.

Nota audiovisual: https://youtu.be/37VU7jYa3nc