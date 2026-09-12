US Open 2026 partido final : N.° 1 Aryna Sabalenka vs. N.° 2 Elena Rybankina

huellas de jujuy 21:22:00

Elena Rybankina derrotó a Aryna Sabalenka (6-4, 5-7, 6-2).
 

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