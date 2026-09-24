Mari Hazzel llega al Centro Cultural Héctor Tizón con un show en formato Unplugged

24 septiembre, 2026

El próximo viernes 25 de septiembre, a las 20.30 horas, el Centro Cultural Héctor Tizón será escenario de la presentación en vivo de Mari Hazzel, trío que propone una mirada renovada sobre el rock argentino, combinando la potencia del género con la sensibilidad y expresividad del formato acústico.

La propuesta tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Hipólito Yrigoyen 1302 y ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de las canciones de la banda en un formato Unplugged, donde la pureza de las cuerdas acústicas se entrelaza con la crudeza del grunge, la elegancia de los arreglos y una marcada impronta melancólica.

Fundada a principios de 2025 bajo la visión compositiva de Esteban Valzelli, Mari Hazzel nace con la misión de revitalizar el rock argentino desde una perspectiva federal y auténtica. Sus canciones buscan trascender la potencia del volumen para poner en primer plano la profundidad de los mensajes y recuperar parte de la mística del rock nacional, proyectándola hacia un sonido moderno, maduro y contundente.

La formación está integrada por Esteban Valzelli en voz y bajo, Alex Acosta en guitarra y arreglos, y Pablo Untouchable en batería, quienes darán vida a una presentación especialmente pensada para explorar las posibilidades expresivas de las composiciones en un formato íntimo y acústico.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 en puerta, mientras que quienes quieran adquirirlas de manera anticipada podrán hacerlo por $8.000, comunicándose al 3884-036761.

De esta manera, el Centro Cultural Héctor Tizón vuelve a abrir sus puertas a una propuesta musical que busca recuperar la esencia del rock argentino desde una mirada contemporánea, sumando a la agenda cultural de la ciudad una noche de música en vivo y formato acústico.

Para conocer más sobre la banda y sus próximas presentaciones, se puede seguir a Mari Hazzel en Instagram: @mari.hazzel.