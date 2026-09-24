El CDI Tiempo de Juego recibió la primavera con un desfile de mini carrozas

24 septiembre, 2026 El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Tiempo de Juego de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, recibió la primavera con un colorido desfile de mini carrozas, una propuesta que reunió a los niños y sus familias en una jornada pensada para compartir, participar y fortalecer los vínculos con la institución.

La iniciativa contó con una importante participación de los padres, quienes durante una semana y media colaboraron en la construcción de las mini carrozas dentro del CDI, trabajando en ambos turnos para que los niños pudieran disfrutar de la actividad.

Nair Said, administradora del CDI Tiempo de Juego, destacó la convocatoria y el compromiso de las familias con la propuesta. “Estamos muy contentos, muy emocionados por la convocatoria. Esto fue una idea para traer a los papás a la institución”.

En este sentido, explicó que la actividad permitió generar espacios de encuentro y participación: “Se presentaron todos los días a ayudar, a colaborar, a conocerse, que es el fin de esta actividad, la unión de la institución con la familia y bueno, la comunidad también”.

Sobre el trabajo previo al desfile, Said detalló que “armamos el canchón acá en el CDI, ya están una semana y media, estuvieron trabajando los papás en ambos turnos, para darlo todo el día de hoy”.

Asimismo, valoró especialmente la participación de las familias y el compromiso demostrado durante la preparación de la actividad. “Muy contenta, agradecida a las familias por tomarse el tiempo de venir, de estar presentes, de compartir, de involucrarse sobre todas las cosas”, expresó.

La responsable del CDI remarcó además el sentido de pertenencia que caracteriza a las familias que forman parte de la institución. “Lo que tiene esta institución es una bendición muy grande, la participación que tienen los papás, tienen un gran sentido de pertenencia, uno los invita y ellos siempre están, no importa el día, el horario, siempre se hacen presentes para poder compartir junto con los niños, junto con la institución”, sostuvo.

En ese marco, agregó: “Estoy feliz y muy agradecida, lo repito, porque es importante creo que recalcar la importancia que le da la familia a la institución y a sus actividades”.

Como parte de la jornada también se realizó una entrega de reconocimientos para los niños y las familias que participaron de la propuesta. Said explicó que “a raíz de esta actividad también nosotros pensamos en darle premios a todas las salas, a las familias también, armamos un pequeño combo para la familia y un regalo para las distintas salas”.

El CDI Tiempo de Juego cuenta con seis salas, tres en el turno mañana y tres en el turno tarde. “Armamos un regalito para que todos tengan su recompensa”, concluyó Said.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EZLPewckb5w