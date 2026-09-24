Invitan a un «Desayuno Creativo» dedicado a la obra y las mujeres en la literatura de Han Kang, Premio Nobel 2024

24 septiembre, 2026

Este viernes 25 de septiembre, a partir de las 9:30 h, la Secretaría de Cultura y Turismo llevará a cabo un «Desayuno Creativo» centrado en el universo literario de Han Kang, la destacada autora surcoreana galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2024. La cita tendrá lugar en la sede ubicada en Necochea 565.

La propuesta, bajo la coordinación de Ildiko Nassr, abordará el eje «Las mujeres del Nobel de Literatura HAN KANG» en una jornada libre, gratuita y sin necesidad de inscripción previa. Se invita a las y los asistentes a llevar algo para compartir.

Nacida en Gwangju, Corea, en 1970, Han Kang se ha desempeñado como periodista, escritora y docente de Creación Literaria. Su trayectoria ha ganado reconocimiento mundial a través de títulos emblemáticos como La vegetariana, La clase de griego, Imposible decir adiós y Blanco. Su producción se caracteriza por una prosa poética e intensa que conjuga ternura y brutalidad, enfrentando traumas históricos y retratando la fragilidad de la condición humana, cualidades que la llevaron a obtener el máximo galardón de las letras globales en 2024.

El encuentro está pensado como una experiencia dinámica y accesible para todo público, combinando la lectura, el intercambio de ideas y un espacio práctico de escritura creativa orientado a impulsar los propios textos de los participante