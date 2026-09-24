El Municipio presente en la FNE 2026 con actividades para promover el bienestar de los estudiantes

24 septiembre, 2026

En el marco de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes, el equipo técnico de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa acompañando a los estudiantes que participan de la celebración en Ciudad Cultural, con propuestas lúdicas y recreativas destinadas a promover el bienestar, fortalecer los vínculos y generar espacios de escucha y reflexión entre los jóvenes.

Durante las jornadas, profesionales y técnicos de distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano recorrieron los canchones de los colegios para compartir con los estudiantes diferentes dinámicas y juegos, generando espacios de encuentro y participación que permiten abordar, de manera cercana y distendida, distintas temáticas vinculadas al bienestar y la salud mental.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, explicó que “estamos recorriendo los canchones de cada colegio, haciendo juegos que permiten mostrar que hay otras posibilidades, que hay oportunidades. Con todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano, en las cuales tenemos técnicos que lo que hacen es estimular a tener una comunidad, y que los chicos puedan recuperar los vínculos, y también enfocados en lo que hace la salud mental en tiempos donde escuchamos que discriminan hasta del mismo sector político, que le hacen bullying a los chicos, y no podemos permitir eso”.

En este sentido, Muro destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse y ser escuchados, “las dinámicas que se utilizan son muy buenas, porque, a través de los juegos, los chicos se acercan, se divierten, y nosotros escuchando a los jóvenes, podemos ayudarlos a prevenir temas terribles que vive la sociedad. Y la verdad que los chicos se expresan, tienen una clara intención de ser escuchados y de decir lo que piensan”, sostuvo.

Por su parte la coordinadora de Políticas de Juventud, Flavia Lara, destacó el acompañamiento municipal durante los últimos días de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y el trabajo articulado entre las diferentes áreas, “viviendo los últimos días de la FNE, y desde la Muni estamos acompañando a los carroceros, a los estudiantes. Estamos trabajando de manera integrada desde el área de salud mental, con niñez y adolescencia y actividades dinámicas y lúdicas vinculadas a trabajar el bienestar, algunos juegos retro, que también es como invitarlos a los adolescentes a realizar otro tipo de actividades físicas, otro tipo de reflexiones mentales también”, señaló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/i2sV_bc1AtY