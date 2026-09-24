Se puso en marcha el programa Jujuy Abraza Comunidad Saludable que se extenderá a los distritos de San Salvador de Jujuy

24 septiembre, 2026

Con la presencia del Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge, se lanzó el programa Jujuy Abraza Comunidad Saludable, destinado al abordaje comunitario de la salud mental, que comenzará a replicarse en los distintos distritos de San Salvador de Jujuy, a partir de un trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia.

Durante la presentación de la iniciativa en el Ejecutivo Municipal, el intendente “Chuli” Jorge, destacó la importancia del trabajo que se desarrollará a través del programa Jujuy Abraza Comunidad Saludable, “que está orientado al acompañamiento y la contención de vecinos y vecinas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad”.

Más adelante Jorge remarcó, “no hay manera más hermosa de trabajar que sentirse bien tratado” y consideró fundamental, “construir vínculos basados en el respeto y la empatía con acciones de acompañamiento y expansión territorial del programa, para fortalecer el vínculo y trabajo entre el Municipio y la comunidad, especialmente en un contexto atravesado por distintas problemáticas sociales”.

Luego prosiguió, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro quien brindó detalles del programa y destacó el avance de la iniciativa que “se logró establecer mediante una alianza estratégica con la Secretaría de Salud Mental de la Provincia y los equipos de Trabajo Social del Ministerio de Salud”.

Muro explicó que, bajo el concepto de “comunidad saludable”, los equipos municipales trabajaron junto al programa Jujuy Abraza, lo que generó una experiencia positiva en el barrio Che Guevara. A partir de esos resultados, se decidió avanzar en la implementación de la propuesta en los diferentes distritos de la ciudad junto al Gobierno Provincial y a los equipos municipales que van a replicar la experiencia”.

A su turno, Evangelina Guerrero, trabajadora Social del Ministerio de Salud explicó, “el programa cuenta con equipos interdisciplinarios, integrados principalmente por profesionales de Trabajo Social y Psicología, con el acompañamiento de otras disciplinas como Educación para la Salud”.

Añadió, “la metodología junto con los equipos municipales es conformar mesas intersectoriales ubicadas en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad seleccionados, donde participarán organismos provinciales e instituciones de cada comunidad, como centros vecinales, escuelas, iglesias y otras organizaciones”.

En este contexto, adelantó, “el objetivo será elaborar diagnósticos locales de situación de salud, donde se identificarán no solo las necesidades vinculadas a la salud y la salud mental, sino también los recursos y el capital social vigentes en cada comunidad”.

En este sentido, hizo alusión a la experiencia desarrollada en el barrio Che Guevara de Alto Comedero que permitió comprobar el valor del trabajo intersectorial y la participación comunitaria, “con la intervención de equipos de distintas áreas, entre ellas salud, educación, seguridad y Desarrollo Humano”.

“La propuesta busca fortalecer la promoción y prevención en salud mental desde una perspectiva comunitaria, promoviendo la participación activa de los vecinos y el desarrollo de políticas públicas locales para dar respuesta a las características y necesidades de cada territorio, contexto”, finalizó Guerrero.

Nota audiovisual: https://youtu.be/VfW2WT79zJ0