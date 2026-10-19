El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador de Japón en Argentina

El gobernador encabezó la recepción de Yoshitaka Hoshino, con quien abordó temas vinculados a las inversiones de empresas japonesas en la provincia, especialmente en el sector minero.

19 DE OCTUBRE DE 2026

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro protocolar con el embajador de Japón en la Argentina, Yoshitaka Hoshino, para abordar temas vinculados a las inversiones de empresas japonesas en la provincia, especialmente en el sector minero. Durante su visita, el diplomático también entregó una autobomba donada por Japón a los Bomberos Voluntarios de Perico.

La recepción se realizó en el hangar del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ubicado en el aeropuerto, con la participación de la secretaria de Integración Regional y Relaciones Exteriores, Belén Pastrana.

Tras el encuentro, Sadir destacó la importancia de recibir al representante diplomático y valoró la donación de la autobomba destinada a los bomberos voluntarios de Perico, al considerar que representa un aporte significativo para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

Cooperación y relación internacional

Asimismo, el mandatario señaló que la agenda del embajador incluye una visita al norte provincial y reuniones con representantes de Rio Tinto, empresa del sector litífero que cuenta con participación de capitales japoneses.

En ese sentido, Sadir remarcó la relevancia de la presencia de inversiones japonesas en Jujuy y señaló que la provincia es uno de los pocos distritos del interior del país que reciben inversiones de empresas de ese origen, junto con Córdoba, además de Buenos Aires.

Finalmente, ambos representantes intercambiaron puntos de vista sobre distintos aspectos de la vida institucional de Argentina y Japón, en el marco de los vínculos de cooperación y las relaciones entre ambos países.