Sadir entregó escrituras de propiedad a 176 familias de Perico

Se trata de la entrega más importante realizada en la provincia, en el marco del proceso de regularización dominial. Algunas familias esperaron más de 30 años para obtener el título que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

19 DE OCTUBRE DE 2026

El gobernador Carlos Sadir encabezó en Perico la entrega de escrituras de propiedad a 176 familias, en el marco de un proceso de regularización dominial que busca garantizar seguridad jurídica a los vecinos y brindarles la documentación definitiva de sus inmuebles.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de este logro para las familias beneficiarias, especialmente para aquellas que llevan décadas esperando la titularidad legal de sus viviendas. Asimismo, valoró el trabajo conjunto de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat y la Escribanía de Gobierno para concretar los trámites.

Sadir reconoció la paciencia de los vecinos y señaló que, en algunos casos, la espera superó los 30 años. En ese sentido, remarcó que "contar con la escritura en mano representa un avance fundamental para las familias y las generaciones futuras".

Entrega histórica en Jujuy

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón, calificó la jornada como un día de celebración para los vecinos de Perico y destacó que se trata de la entrega más numerosa realizada en la provincia desde el inicio de las gestiones de regularización dominial.

El funcionario subrayó que la escritura constituye el título que acredita legalmente la propiedad y brinda seguridad jurídica a las familias, al garantizar que puedan transmitir sus bienes a sus hijos y nietos sin inconvenientes sobre la titularidad.

Además, Cazón resaltó la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el municipio y los centros vecinales para agilizar los procedimientos. También instó a los vecinos que aún tienen trámites pendientes a acercarse a las oficinas correspondientes, actualizar la documentación y resolver las observaciones necesarias para avanzar hacia la escrituración.