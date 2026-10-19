La Comisión de Salud dio despacho favorable a la declaración de interés del programa "Creo en Mí"

La Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, dio despacho favorable al proyecto que declara de interés legislativo el programa "CREO EN MÍ" (Creando mi propia historia), desarrollado por el Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Soler, reconoce el trabajo interdisciplinario que realiza el hospital para prevenir el suicidio y promover la salud mental en adolescentes y jóvenes.

Para analizar el proyecto, la comisión recibió al director del hospital, Raúl Román, y a integrantes de la Unidad de Salud Psicosocial: Brenda Gramajo, Pamela Carrazana y Virginia Toledo. Durante la reunión se hicieron aportes a la declaración, que completa el trámite con el despacho favorable.

El programa es llevado adelante por el Área de Trabajo Social y el Equipo de Salud Mental del hospital, en articulación con instituciones educativas y organismos públicos. Desde hace cuatro años realiza acciones de prevención en escuelas secundarias, a partir de las necesidades que plantean las propias comunidades educativas.

Uno de sus ejes es la estrategia comunitaria "Creo en Mí Parlamento", un espacio participativo y de escucha en el que adolescentes y jóvenes debaten sobre los temas que los atraviesan, proponen iniciativas y construyen herramientas de prevención. Según explicaron, la propuesta busca fortalecer la resiliencia, las redes de contención y el compromiso de los propios jóvenes frente a las conductas de riesgo.

El presidente de la comisión, Omar Gutiérrez, destacó el trabajo del equipo interdisciplinario y señaló que la prevención debe ocupar un lugar central en el abordaje de una problemática compleja y especialmente sensible en la adolescencia.

"En este momento estamos poniendo el foco en la prevención, no cuando ya pasó, porque ahí ya es llegar tarde, sino tratando de llegar antes", sostuvo.

Gutiérrez valoró los talleres que se desarrollan en las escuelas y la articulación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud y otras instituciones. Además, consideró importante que la experiencia pueda replicarse en otros hospitales y localidades de la provincia.

Por su parte, el diputado Juan Soler destacó el compromiso del equipo del Hospital Wenceslao Gallardo y el protagonismo de los estudiantes. Recordó su participación en el Parlamento Juvenil realizado en Palpalá, donde estudiantes de cuarto y quinto año debatieron sobre las problemáticas que los afectan y plantearon acciones de prevención del suicidio. "Cualquier granito de arena que se haga para esto hay que apoyarlo, hay que potenciarlo, hay que hacerlo más grande", expresó.

El director del hospital, Raúl Román, explicó que el programa surgió de los pedidos de acompañamiento y asesoramiento de las escuelas secundarias y que, con el tiempo, se consolidó como un modelo que articula el trabajo en las aulas con espacios de participación juvenil. Según indicó, los temas de la agenda surgen de las propias expresiones de los adolescentes y jóvenes. "Es un proyecto de trabajo que se viene desarrollando desde hace ya cuatro años. Hay un trabajo en las aulas, en las escuelas y, posteriormente, un parlamento juvenil", precisó.