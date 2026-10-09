El intendente Jorge participó del homenaje al General Lavalle en el museo que lleva su nombre

9 octubre, 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó del acto conmemorativo por el aniversario del fallecimiento del General Juan Galo Lavalle, realizado en el Museo Histórico Provincial que lleva su nombre. La ceremonia permitió recordar la trayectoria militar y patriótica de uno de los protagonistas de las luchas por la independencia, además de revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Durante el homenaje, las autoridades destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quienes contribuyeron a la construcción de la identidad nacional y de promover el conocimiento de los espacios históricos jujeños, tanto entre los vecinos como entre quienes visitan la provincia.

En ese marco, el intendente Jorge repasó los principales hitos de la vida de Lavalle y su vínculo con el general José de San Martín, “un prócer argentino muy ligado a la gesta de San Martín. Ya a los 14 años militaba con los granaderos a caballo, a los 19 años cruzó los Andes con San Martín, formó parte de las grandes batallas de la liberación de Chile y del Perú”, expresó.

Asimismo, recordó la actuación militar que le valió el reconocimiento como el “León de Riobamba”, cuando al frente de 94 granaderos, enfrentó a unos 400 realistas. En ese sentido, señaló que Lavalle fue protagonista de importantes campañas militares y también de episodios controvertidos de la historia argentina, como el fusilamiento de Manuel Dorrego, hecho que profundizó las tensiones entre unitarios y federales. “Por eso, esa persecución tan encarnada de Rosas hacia él. Su muerte circunstancialmente en esta casa, en Jujuy, y todo su gauchaje fiel, respaldando de que no lleven su cabeza para ser exhibida en Buenos Aires y que tenga un entierro digno en Bolivia por muchos años”, recordó el jefe comunal al referirse a los últimos momentos de Lavalle y a la lealtad de sus seguidores.

Jorge también puso el acento en la necesidad de difundir la historia del prócer y fortalecer el valor del museo como espacio de memoria,”con el tiempo, sus restos volvieron. Hoy están enfrentados por 20 metros en Recoleta con Dorrego, pero forma parte de la historia argentina que parece que no acaba, fundamentalmente hay que destacar su actitud histórica, patriótica, independentista, de haber sido una de las personas en la cual más confiaba el general San Martín, y que tenemos prácticamente desterrado en el olvido, en un museo que es poco visitado, que hay que difundirlo más desde todo punto de vista, desde lo histórico, desde la cuestión turística y de entender que aquí murió un gran hombre que luchó por su patria”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la intención de establecer este homenaje como una fecha permanente en el calendario institucional, “la idea es que, de ahora en más, todos los 9 de octubre se realice el homenaje al General Lavalle. Todos sabemos que nuestros forjadores de la identidad nacional tienen algunos elementos malos o algunas críticas. Lavalle no está exento de ello. Él fue parte de la responsabilidad por nuestras guerras civiles, pero no hay que olvidar todo el trabajo que hizo por la independencia, no solamente de Argentina, sino de Perú, de Ecuador, de Chile, y después su participación excelente en lo que fue la guerra con el Brasil, o sea, siempre defendiendo la bandera nacional”, manifestó.

Millón recordó que Lavalle falleció en la vivienda donde actualmente funciona el museo y subrayó la importancia de rendir homenaje a quienes defendieron la patria, “la muerte lo encontró aquí, el 9 de octubre de 1841, en este mismo patio. Entonces, vale la pena un homenaje para uno de los grandes defensores de la patria y de los héroes de nuestra historia nacional”, afirmó.

Además, invitó a la comunidad a conocer el espacio y sus elementos patrimoniales, entre ellos la puerta original de la casa, vinculada a los relatos históricos sobre la muerte del general, “no solo aquí es donde falleció uno de los grandes personajes de nuestra historia, sino que este mismo museo es parte de la historia. Tenemos aquí al lado la puerta original de lo que fue esta casa, y, según versiones, a través de la misma se disparó la bala que finalizó con la vida de Lavalle. O sea, hay muchos elementos, hay muchas cosas, y tenemos que poner en valor, no solamente para los turistas, sino también para los jujeños. Vale la pena visitar este museo que hace un par de años fue remodelado, tiene muchas cosas nuevas, tiene elementos históricos muy importantes”, sostuvo.

En tanto, el secretario de Cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena, resaltó el significado de la fecha y la trayectoria militar de Lavalle desde su juventud, “esta fecha importante, trascendente, honra la memoria de quien en vida ha sido un luchador desde su adolescencia, desde su juventud, con una carrera militar tan extensa. Y en esta casa que está ligada a su historia, justamente, a la conmemoración de la fecha de su fallecimiento, y que en Jujuy ha sido siempre recordado, tenido en cuenta, y que por eso hoy nos convoca esta reunión, este recuerdo, y en este espacio en especial, que es el Museo Provincial, que además honra su memoria y su nombre”, expresó.

Finalmente, Rodríguez Bárcena destacó el papel de Jujuy en las luchas por la independencia y la necesidad de reconocer a sus protagonistas, tanto a las figuras históricas como a quienes permanecieron en el anonimato, “son espacios de memoria, de historia en Jujuy, como otros con los que cuenta la provincia. Sabemos que el pueblo jujeño ha sido protagonista de las grandes gestas por la independencia, no solo del norte argentino, sino en la construcción y el sostenimiento de la independencia nacional. Por eso, cada héroe, tanto los héroes con nombre y apellido como aquellos anónimos, deben ser recordados, y debemos agradecerles a hombres y mujeres que han construido la independencia argentina”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/IAs0S-tT2aQ