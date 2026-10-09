Encuentro coral en el “Héctor Tizón” con el ciclo “Encanto Jujeño”

9 octubre, 2026

El Centro Cultural Héctor Tizón, dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, será escenario este sábado 10 de octubre del ciclo “Encanto Jujeño”, con un encuentro coral previsto para las 19:30 horas.

La propuesta reunirá a los coros “Pallay”, “Coral Valle de Lerma” y “Coro de la Universidad Nacional de Jujuy”. El acceso será mediante un bono contribución mìnimo.

“Encanto Jujeño” es un proyecto cultural que promueve la música y las expresiones artísticas vinculadas con las raíces locales, a través de encuentros y propuestas que ponen en valor la identidad cultural de la provincia.

En este marco, el ciclo impulsa espacios de difusión para el folklore y otras manifestaciones tradicionales, además de acompañar celebraciones regionales y actividades comunitarias.

Por su parte, el Coro de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) es un elenco estable fundado en 1972, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Actualmente, está dirigido por el profesor Federico Giriboni.