El intendente Jorge recibió a representantes del Colegio de Ingenieros para avanzar en proyectos de urbanización

20 octubre, 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a integrantes del Colegio de Ingenieros de Jujuy, para dialogar sobre distintos proyectos vinculados al desarrollo urbano, la planificación territorial y la integración metropolitana. Durante la reunión, se destacó el inicio de la segunda etapa del complejo habitacional que la institución impulsa en Barrio Norte, junto con otras iniciativas estratégicas para la ciudad.

Al respecto, el intendente Jorge señaló que el Colegio de Ingenieros, “continúa con la tarea de otras etapas de viviendas, que viene muy bien para un sector de la ciudad, para Barrio Norte, donde no solo han constituido un buen núcleo de viviendas con el Instituto de Viviendas de Jujuy, sino también han colaborado con una plaza barrial muy utilizada, y ahora viene la segunda etapa de construcción, que estamos ya discutiendo la urbanización de la misma”.

En ese sentido, precisó que se trata de más de unidades habitacionales que estarán acompañadas por obras complementarias, “se trata de más de 56 unidades con una serie de obras complementarias que también van a venir bien al barrio, como desagües pluviales, entre otras”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal destacó la importancia de avanzar en una agenda de trabajo conjunto, en esa línea mencionó temas como, “la línea entre Perico y San Salvador buscando reactivar el ferrocarril, y de trabajar fundamentalmente con proyectos que tengan que ver con el ordenamiento jurídico de del Gran Jujuy, que ellos también lo ven como una posibilidad más que interesante en cuanto a los códigos de edificación, a las formas de presentación de documentación técnica de ingenieros, arquitectos, etcétera, en las distintas reparticiones”.

Finalmente resaltó la importancia de articular estas iniciativas con una visión regional, vinculada al desarrollo productivo y a la integración internacional, “estamos totalmente convencidos de que esta presentación y esta llegada de los ingenieros es fructífera, ya que también están muy integrados con el corredor bioceánico, donde el municipio tiene un rol más significativo, va haber una reunión importantísima en Chile en el mes de noviembre, donde vamos a estar presente. Nosotros tenemos la responsabilidad como municipio de la capital, de ser un corredor vital de todo el de este gran proyecto que nos une a Brasil, a Paraguay y a Chile, en esta posibilidad de seguir trabajando para potenciar nuestra provincia”.

Por su parte, Sergio Aramayo, del Colegio de Ingenieros explicó que la audiencia fue solicitada para comunicar formalmente la decisión del Gobierno provincial de avanzar con una nueva etapa del complejo habitacional de la institución en Barrio Norte, “habíamos pedido esta audiencia con el intendente para transmitirle la novedad de que el Gobierno de la provincia ha resuelto iniciar la segunda etapa de viviendas Colegio de Ingenieros en Barrio Norte. Habíamos tenido una charla hace un tiempo con el intendente Jorge para avanzar con algún convenio con la Municipalidad que tiene que ver con las normas que rigen la construcción, el código específicamente, y alguna posibilidad de incorporar un nuevo piso en el grupo de viviendas y eso poder darles participación a los profesionales de la Municipalidad”, manifestó.

Aramayo agregó que el anuncio provincial también implica la necesidad de coordinar obras de infraestructura que requieren la intervención municipal. Además, remarcó el interés de la entidad en avanzar hacia la unificación de las normativas que regulan el trabajo profesional en los siete municipios que integran el Gran Jujuy, con el objetivo de facilitar procedimientos y establecer criterios comunes para el desarrollo urbano.

En esa línea destacó otros proyectos en los que participa el Colegio, “nos interesa particularmente el avance del Gran Jujuy con la unificación de la normativa del trabajo profesional en los siete municipios que lo integran, y un especial pedido que venimos a recordarle, de un proyecto que ya lo tiene en carpeta: ya que la provincia está discutiendo la posibilidad de que el ferrocarril llegue a la zona del Parque Industrial de Perico para hacer la transferencia de carga, ver la posibilidad de que también pueda llegar a la ciudad capital”, sostuvo.

Nota audiovisual: https://youtu.be/gYq6yRvhX0E