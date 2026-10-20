La Municipalidad realizó controles integrales de salud a niños y niñas de la Escuela Municipal Marina Vilte

20 octubre, 2026

Profesionales de la Dirección de Salud Preventiva de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizaron controles a estudiantes del nivel inicial de la Escuela Municipal N.º 1 “Marina Vilte”. La jornada incluyó exámenes bucodentales, electrocardiogramas y pruebas de agudeza visual, con el objetivo de cuidar la salud de los niños y detectar posibles afecciones de manera temprana.

La actividad contó con la presencia de Gustavo Muro y Sandra Batistella, secretario y subsecretaria de Desarrollo Humano, respectivamente; Itatí Gloss, directora de Salud Preventiva; y Susana Quispia, directora del nivel inicial de la institución.

Al respecto, Gustavo Muro destacó el trabajo que desarrolla el equipo de Salud durante todo el año en distintas instituciones de la ciudad y, en particular, en la Escuela Municipal Marina Vilte. “La verdad es que tenemos un equipo importante de salud preventiva, que trabaja todo el año en las distintas instituciones, y en particular en la Escuela Marina Vilte, que es municipal, para contar con una comunidad saludable”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los controles se brindan de manera gratuita para las familias de los niños y niñas del nivel inicial. Asimismo, señaló que el equipo también trabajó con estudiantes de los niveles primario y secundario, en el marco de los requerimientos ministeriales vinculados con los controles de salud escolar.

Muro también hizo hincapié en la importancia de estos estudios para la práctica deportiva y la prevención de enfermedades. “La validez que tiene esto para la vida de los chicos cuando hacen deporte es muy importante, porque podemos prevenir algunas cuestiones patológicas y tratarlas desde chiquitos”, sostuvo.

Además, indicó que más de 108 niños y niñas del nivel inicial, distribuidos en los distintos jardines, forman parte de estas acciones, que permiten contar con informes médicos y sanitarios, cumplir con los requisitos ministeriales y, fundamentalmente, promover una comunidad educativa saludable.

A su turno, Sandra Battistella destacó el compromiso del Municipio con el bienestar de los niños y niñas, tanto a través de los controles de salud como del mantenimiento y cuidado de los establecimientos educativos municipales.

En ese sentido, explicó que, por indicación del intendente Raúl “Chuli” Jorge y del secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, lleva adelante un relevamiento permanente del estado de los edificios educativos, incluida la Escuela Municipal Marina Vilte y los nueve Centros de Desarrollo Infantil (CDI), además de una sala maternal.

“Las demandas de los CDI y de la escuela son constantes, especialmente en lo que respecta a mejoras estructurales para garantizar el cuidado y la seguridad de los niños, las niñas y el personal docente”, señaló.

Finalmente, remarcó que las recorridas permiten identificar las necesidades de cada establecimiento y avanzar en las soluciones correspondientes, sin descuidar el acompañamiento y la presencia permanente para garantizar espacios seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.

Por su parte, Susana Quispia destacó la continuidad de esta iniciativa y afirmó: “Hace muchos años venimos realizando este seguimiento saludable”. En esa línea, consideró que la propuesta facilita el acceso de las familias a los controles médicos dentro de la propia institución, especialmente en los casos de quienes no cuentan con obra social.

La directora también señaló que los resultados de los controles permiten reforzar el acompañamiento pedagógico de acuerdo con las necesidades que se detecten. Según precisó, fueron asistidos niños y niñas pertenecientes a 180 familias de las salas de 3, 4 y 5 años, de ambos turnos.

Finalmente, Itatí Gloss subrayó la importancia de realizar estos controles de manera periódica para conocer el estado de salud de los estudiantes y detectar posibles afecciones a tiempo. “Es fundamental hacer un control integral de los niños y poder prevenir”, afirmó.

Asimismo, explicó que la información obtenida permite conocer la situación sanitaria de los estudiantes y recordó que estos controles se realizan todos los años, a partir de una inquietud del intendente Raúl “Chuli” Jorge, con el propósito de acercar profesionales y servicios gratuitos a las familias.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3a76kSAN4Cc