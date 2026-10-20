Pasarela FNE 75: Candidatas de la Elección Capital desfilarán con las nuevas tendencias para la Cena Blanca

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de la propuesta que se realizará este domingo 25 de octubre, a las 18 horas en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, será de entrada libre y gratuita. Una jornada donde los diseñadores, maquilladores, estilistas y marcas locales acompañarán a las representantes estudiantiles de la FNE, en un desfile que busca presentar de las nuevas tendencias para la Cena Blanca 2026. Con más detalles de la iniciativa, la coordinadora de Eventos y Espectáculos del municipio capitalino, “Kitty” Conde, invitó a la comunidad a participar de la propuesta Pasarela FNE 75, “iniciativa que impulsamos con el equipo de la Elección Capital para continuar el espíritu de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y, al mismo tiempo, acompañar a Jujuy Models y al trabajo de los diseñadores, maquilladores, peluqueros y profesionales de la moda que colaboran cada año con el evento estudiantil”. Con más detalles de la iniciativa, la coordinadora de Eventos y Espectáculos del municipio capitalino, “Kitty” Conde, invitó a la comunidad a participar de la propuesta Pasarela FNE 75, “iniciativa que impulsamos con el equipo de la Elección Capital para continuar el espíritu de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y, al mismo tiempo, acompañar a Jujuy Models y al trabajo de los diseñadores, maquilladores, peluqueros y profesionales de la moda que colaboran cada año con el evento estudiantil”. En este sentido recordó, “la actividad tendrá lugar este domingo 25, a las 18 horas, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, ubicada en Bahía Blanca esquina Avenida Presidente Perón, con entrada libre y gratuita”.

Conde además explicó que “la idea surgió del equipo Capital, junto con integrantes de Jujuy Models y los profesionales que nos vienen acompañando en la elección, que tuvieron participación en la Expo, como así también al espacio de diseño y alta costura Zhara Boutique”.

Asimismo, remarcó que el desfile será una oportunidad para que “los padres y adolescentes comiencen a conocer las propuestas de indumentaria para la Cena Blanca y lo que se viene en temporada primavera -verano 2027, que a través de la pasarela de las candidatas se podrá apreciar diversos modelos para lucir ese día”, expresó.

Por su parte, Cesar “Tonio” Martínez de Jujuy Model, explicó, “las chicas vienen preparándose durante varios sábados para participar de esta experiencia, con jornadas de práctica de aproximadamente dos horas”.

Sobre la modalidad de trabajo dijo, “estuvo orientado a que las jóvenes incorporen las técnicas propias de una pasarela de moda, que presenta diferencias con el desfile tradicional de reinas. Entre ellas, mencionó las poses en distintos puntos de la pasarela, los cambios en la caminata y la manera de lucir las prendas y los accesorios”.

Martínez detalló que participarán seis grupos integrados por siete u ocho representantes cada uno. “Durante las primeras pasadas, las candidatas lucirán las propuestas de distintos diseñadores y marcas, mientras que el cierre estará dedicado a la presentación de las tendencias para la Cena Blanca 2026, con todas las representantes en escena”.

En tanto, Manu Pacheco, estilista y maquillador, hizo referencia al trabajo articulado que vienen desarrollando con el equipo de la Elección Capital para preparar a las candidatas.

Al respecto Pacheco señaló, “maquilladoras y equipos de estilismo trabajaron de manera conjunta para lograr una presentación cuidada acorde con cada pasada del desfile” y adelantó que la primera presentación “tendrá un estilo más relajado, mientras que para el segmento dedicado a la Cena Blanca se buscará destacar las tendencias que marcarán la temporada 2026”.

De esta manera, “Pasarela FNE 75 es un espacio para acompañar a los profesionales que forman parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y acercar a las familias las propuestas de moda para uno de los momentos más esperados por las egresadas”, puntualizó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/f3n5Hs4AENQ