Habrá restricciones de tránsito y estacionamiento por obras en calles de la ciudad

20 octubre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir del miércoles 21 de octubre, se implementarán modificaciones en la circulación vehicular en calle Airampo y restricciones de estacionamiento en calle Alvear, debido a la ejecución de obras.

Por un lado, la Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, comunicó que, debido al inicio de las obras de pavimentación de calle Airampo, en el tramo comprendido entre avenida Bolivia y Coronel Arias, se restringirá el tránsito vehicular en ese sector.

Mientras duren los trabajos, el ingreso al barrio Ciudad de Nieva se realizará por una calle acondicionada paralela a Airampo, a la altura del ex aguatero de Agua Potable.

Por otra parte, debido a trabajos de construcción de cordón cuneta, se restringirá el estacionamiento vehicular en calle Alvear, desde el número 561 hasta la intersección con calle Sarmiento, también a partir del miércoles 21 de octubre.

Desde el Municipio se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal de tránsito presente en ambos sectores.



