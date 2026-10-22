El Multiespacio General Arias celebrará su primer aniversario con música en vivo y propuestas para toda la familia

22 octubre, 2026

El Multiespacio General Arias celebrará su primer aniversario este sábado 24 de octubre con una jornada especial que incluirá bandas en vivo, sorteos y muchas sorpresas. La propuesta, de acceso libre y gratuito, comenzará a las 18 horas y está destinada a las familias, vecinos del sector, barrios aledaños y centros vecinales.

En el marco de este primer año de actividades, el espacio se prepara para compartir una tarde de encuentro y celebración con la comunidad, poniendo en valor la importancia de contar con lugares destinados a la recreación, la participación y el disfrute de los vecinos.

Al respecto, Facundo Koloszko, administrador del Multiespacio General Arias, invitó a la comunidad a sumarse a los festejos y expresó: “el sábado 24 será el 1º aniversario del Multiespacio General Arias, así que queríamos invitar a los vecinos y gente de barrios aledaños a que participen de esta propuesta. Habrá bandas en vivo, sorteos, y muchas otras sorpresas, así que los esperamos desde las 18hs a la familia sobre todo, vecinos, centros vecinales, a la gente que quiera ir”.

Asimismo, destacó que la actividad está pensada para que todos puedan participar y disfrutar de una jornada especial, sin que las condiciones climáticas sean un impedimento. En ese sentido, remarcó: “recordar que, en caso de lluvia, no se suspende porque es un lugar techado, y también es libre y gratuito”.

De esta manera, el Multiespacio General Arias invita a celebrar su primer año junto a la comunidad, con una propuesta recreativa que busca reunir a las familias y fortalecer los vínculos entre vecinos en un ambiente de música, alegría y participación.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bV_SEYYchys