San Salvador de Jujuy promueve la cultura inclusiva con el VIII Encuentro Nacional de Artistas con Discapacidad “Abrazarte 2026”

22 octubre, 2026

En el marco del Mes de la Inclusión, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge invitó a la comunidad vecinal a participar del “VIII Encuentro Nacional de Artistas con Discapacidad -Abrazarte 2026-, organizado por la Fundación Ecos de Luz. La propuesta tendrá lugar este sábado 24 de octubre, a partir de las 17 horas en el Cine Teatro Select, con la participación de artistas de distintas provincias.

Durante la visita, integrantes de Ecos de Luz entregaron al intendente Raúl “Chuli” Jorge un reconocimiento por el por el acompañamiento y el compromiso con la cultura inclusiva.

En ese contexto “Chuli” Jorge destacó, “es una hermosa obra representativa realizada mediante impresión 3D por los chicos, que simboliza un abrazo al corazón y expresa el mensaje de amor para la comunidad, solidaridad e integración que promueve no solo la fundación Ecos de Luz, sino varias instituciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad”.

Lego se refirió a la importancia de promover la inclusión como “una política de Estado y convocó a toda la comunidad a participar del evento, porque no sólo es colaborar, sino también es una demostración de vocación y de amor”. Luego “Chuli” Jorge agradeció el reconocimiento otorgado, destacando el valor de la iniciativa.

Asimismo, remarcó “la importancia de construir una sociedad que integre a todas las personas”. Y reconoció el trabajo de Carlos Burgos y de las familias que forman parte de Ecos de Luz, quienes impulsan distintas propuestas artísticas y culturales.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, al hacer referencia a la política pública de inclusión que se viene planteando desde el municipio, resaltó el compromiso de Carlos Burgo y de todo el equipo de la fundación, integrado por padres, madres, hermanos y artistas que trabajan diariamente para generar espacios de participación e inclusión, como la jornada del sábado en el cine Select”.

En este sentido, puntualizó, “la inclusión no es una imposición, es trabajar junto a los chicos detrás de una comunidad saludable, donde nos interesa que podamos vivir en sociedad de la mejor manera”, expresó el funcionario.

Por su parte, Carlos Burgos integrante de la Fundación Ecos de Luz, invitó a la comunidad a participar del encuentro nacional de artistas con discapacidad “Abrazarte 2026”, que se realizará este sábado 24 de octubre, a partir de las 17 horas, en el Cine Teatro Select. El ingreso contará con un bono contribución.

En el marco del Mes de la Inclusión, Burgos hizo referencia a la importancia de reconocer y agradecer a las personas e instituciones que acompañan la cultura inclusiva, “y no queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer a diferentes personas e instituciones que siempre nos colaboran con la cultura inclusiva y apuestan a la Fundación Ecos de Luz”, expresó.

Asimismo, en representación de los artistas de Ecos de Luz, “entregamos al intendente Raúl “Chuli” Jorge un reconocimiento simbólico por su acompañamiento y compromiso con la inclusión”. Finalmente, reiteró la invitación a participar de “Abrazarte 2026”, una propuesta que reunirá a artistas con discapacidad de distintos puntos del país, con el objetivo de promover la expresión artística, visibilizar talentos y fortalecer una cultura basada en la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Nota audiovisual: https://youtu.be/sLZEPnXhYls