El NIDO Belgrano celebró el Día de la Madre con actividades recreativas y de prevención

22 octubre, 2026

En el marco de los festejos por el Día de la Madre, el NIDO Parque “Gral. Belgrano” de Alto Comedero brindó una jornada especial destinada a agasajar a las mamás de la comunidad vecinal, con propuestas de actividad física, juegos, sorteos y un espacio de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

Al respecto, Rocío González miembro del NIDO comentó, “la iniciativa reunió a vecinas junto a la familia que participan diariamente de los distintos talleres que ofrece el espacio municipal, relacionados con las áreas de educación, deporte y salud” “.

La propuesta de la jornada incluyó para mimar a las madres, “clases de entrenamiento funcional, control de obesidad, step y una actividad de cierre a cargo del equipo de la pileta”.

Luego detalló González, “el objetivo fue brindarles a las madres un momento de encuentro, recreación y bienestar, por el importante rol que cumplen diariamente en sus familias”. Además, compartieron una colación saludable con ensalada de frutas, jugos y agua mineral para la hidratación, junto con sorteos y juegos para las participantes.

Mas adelante hizo referencia al trabajo realizado en el espacio municipal, “atendiendo la demanda de los vecinos con propuestas que se van ampliando en los talleres”. En ese sentido, adelanto que próximamente comenzará un taller navideño de tejido a crochet, mientras que ya se puso en marcha actividades vinculadas con la elaboración de cabezales de diablo, con una importante convocatoria.

Asimismo, la actividad se desarrolló en el marco del Mes Rosa, dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama, por lo que se sumó el Departamento de Prevención y Promoción de Salud Integral del municipio.

Luego Alfonsina Albarracín, integrante del Departamento de Prevención y Promoción de Salud Integral explicó, “el equipo instaló un stand preventivo en el NIDO Belgrano para acercar información a los vecinos de Alto Comedero”.

La profesional señaló que tras realizar una actividad similar en el sector céntrico, consideró de importante llevar la propuesta a este espacio comunitario y aprovechar la celebración para compartir mensajes de prevención con las madres y sus familias”. Durante la jornada se entregaron lazos rosas y se brindó información sobre la importancia de la prevención y los controles de salud para la detección temprana del cáncer de mama.

Nota audiovisual: https://youtu.be/uvj8j6tugow