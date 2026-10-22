Más de 325 mil turnos se entregaron vía WhatsApp para la atención en hospitales jujeños

La herramienta virtual, ágil y gratuita está disposición en 13 unidades hospitalarias, facilitando el acceso de la comunidad a los servicios de Salud.

22 DE OCTUBRE DE 2026

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que entre diciembre de 2024 y hasta finales de septiembre de este año, se otorgaron un total de 325.691 turnos vía WhatsApp para la atención en 13 hospitales de la provincia, herramienta clave para dinamizar el acceso de la comunidad a la atención médica y los exámenes complementarios mientras se reducen las filas presenciales y los tiempos de espera.

El desarrollo de esta modalidad para la solicitud de turnos se enmarca en el Plan Estratégico de Salud II con el objetivo de asegurar accesibilidad y sumar eficiencia en las prestaciones del sistema público, mientras la modernización de estas gestiones contribuye a una mejor experiencia y cuidado de las familias jujeñas.

En tanto, a casi dos años de su implementación, la cartera sanitaria de Jujuy a través de la Unidad de Informática y del Centro Único de Gestión de Pacientes, continúa fortaleciendo el sistema de gestión de turnos hospitalarios realizando las actualizaciones necesarias para un uso ágil, recordando que es gratuito y no requiere intermediarios. Cómo solicitar turnos para los hospitales públicos de Jujuy

El sistema público de salud cuenta con diferentes alternativas para solicitar turnos sin necesidad de filas presenciales: por WhatsApp, a través del Call Center o con el acompañamiento del personal del CAPS o puesto de salud.

Turnos por WhatsApp Para iniciar la gestión, se debe enviar un mensaje escrito al número correspondiente:

• Hospital CES Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 | Lunes a viernes de 6:30 a 15 horas

• Hospital Guillermo Paterson – San Pedro: 388 4567229 | Lunes a viernes de 7 a 15 horas

• Hospital Arturo Zabala – Perico: 388 4086794 | Lunes a viernes de 7 a 14 horas

• Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: 388 3316050 | Lunes a viernes de 7 a 12 y de 14 a 16 horas (Nuevo horario desde el 26 de octubre)

• Hospital Oscar Orías – Libertador General San Martín: 388 4567229 | Lunes a viernes de 7 a 12 horas

• Hospital Néstor Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 | Lunes a viernes de 7 a 14 horas

• Hospital Pablo Soria – San Salvador de Jujuy: 388 4042734 | Lunes a viernes de 7 a 12 horas

• Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: 388 4086794 | Lunes a viernes de 6 a 12 horas

• Hospital Zegada – Fraile Pintado: 388 4042794 | Lunes a viernes de 6:30 a 12 horas

• Hospital San Miguel – Yuto: 388 4042794 | Lunes a viernes de 7 a 11:30 horas

• Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: 388 4567025 | Lunes a viernes de 6:30 a 11:30 horas

• Hospital San Roque – San Salvador de Jujuy: 388 4044053 | Lunes a viernes de 7 a 12 horas

• Hospital Calilegua – Calilegua: 388 4567025 | Lunes a viernes de 6:30 a 8:30 y de 13 a 16 horas Más canales disponibles

Los turnos también se pueden gestionar a través del Call Center 0800 777 7711, de lunes a viernes de 7 a 19 horas. Para turnos en especialidades, las personas usuarias cuentan igualmente con el acompañamiento del personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde reciben atención.