San Antonio será sede del Encuentro Provincial de Persona Mayores

La jornada será gratuita y se realizará este viernes 23 de octubre en el camping municipal, con actividades recreativas, deportivas y una capacitación en orientación deportiva.

22 DE OCTUBRE DE 2026

En el marco del Mes de la Persona Mayor, este viernes 23 de octubre, de 9 a 18 horas, se realizará el Encuentro Provincial de Personas Mayores en el camping municipal de San Antonio. La jornada es organizada por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, en conjunto con la Municipalidad local.

La propuesta es gratuita y está destinada a personas mayores interesadas en compartir un espacio de recreación, integración y actividad física.

La agenda incluirá newcom, tejo, cinchada, truco, loba, sapo, jenga, zumba y juegos de orientación.

Se recomienda asistir con ropa cómoda y llevar agua para mantenerse hidratados durante las actividades previstas a lo largo de la jornada.

Capacitación en orientación deportiva

Como parte del encuentro, a partir de las 11 horas se desarrollará en el mismo predio una capacitación en Orientación Deportiva, destinada a profesores, representantes de grupos, entrenadores y personas interesadas en incorporar conocimientos y herramientas para la práctica de esta disciplina.

El taller abordará contenidos vinculados al manejo de la brújula, la lectura de mapas y los juegos de iniciación al deporte de orientación, con propuestas para desarrollar habilidades y disfrutar del movimiento en contacto con el entorno.

El Encuentro Provincial de Adultos Mayores forma parte de las políticas deportivas impulsadas por el Gobierno de Jujuy para promover el envejecimiento activo y saludable, mediante espacios de participación, recreación, socialización y bienestar para las personas mayores de toda la provincia.